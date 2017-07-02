Міносвіти анулювало ліцензії вишів, розташованих на окупованому Донбасі та в Криму

З окупованого Донбасу та Криму було переміщено майже два десятки вищих навчальних закладів

Міністерство освіти і науки анулювало ліцензії вищих навчальних закладів, розташованих на окупованій території Донецької та Луганської областей, а також у Криму та Севастополі.

У МОН наголосили, що після анексії півострова і агресії Росії на Донбасі частина вишів опинилася на непідконтрольній Україні території. За цей час з окупованого Донбасу та Криму було переміщено майже два десятки вищих навчальних закладів, інформує сайт відомства.

"Зокрема, в минулому році на базі цих та інших уповноважених вишів розпочали діяльність 40 освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна", в які під час вступної кампанії звернулися близько 3350 осіб", - йдеться в повідомленні.

Раніше акредитаційна комісія України вже рекомендувала МОН анулювати ліцензії на здійснення освітньої діяльності тих вишів, які не були переміщені на підконтрольну територію. 1 лютого 2017 року наказами МОН № 14-л, 15-л і 16-л був затверджений перелік вишів, які позбавлені ліцензій і є нелегітимними, а також не мають права на здійснення освітньої діяльності.

"Для тих студентів, які здобували освіту в цих навчальних закладах в Криму після 20 лютого 2014 року, однак хочуть, щоб їхня кваліфікація, результати і період навчання визнавалися в Україні, розроблено відповідний Порядок атестації", - зазначили в Міністерстві освіти, додавши, що студентам вишів з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, які були зараховані на навчання і внесені до електронної бази, надається право на навчання у вишах України.

Нагадаємо, що в наступному році при вступі до вищих навчальних закладів абітурієнти будуть подавати сім заяв на три спеціальності.