Міносвіти хоче знизити податки для стартапів

Українське Міністерство освіти і науки відзвітувало про те, що завершує перший етап підготовки проекту закону про стартапи. Основне його нововведення - зниження податку на прибуток для підприємств, які потраплять під визначення стартапа.

Після цього почнеться обговорення цього проекту з експертами і бізнес-середовищем.

"У документі ми чітко визначимо, що таке стартап, яку він повинен мати історію, річний дохід, на що повинна бути спрямована його діяльність. Окремо пропишемо поняття соціального та інноваційного стартапу - яким критеріям має відповідати проект, щоб потрапляти під це визначення", - розповів директор департаменту інноваційної діяльності відомства Віктор Шовкалюк під час Всеукраїнського фестивалю інновацій в Києві, пише AIN.ua.

Які податкові пільги пропонується ввести? По-перше, знизити податкову ставку на прибуток. На перші два роки дії закону всього 30% від існуючої податкової ставки на прибуток, на третій рік - 50%, на четвертий - 60%, на п'ятий - 70%. По-друге, замінити ЄСВ фіксованими платежами - в розмірі двох мінімальних внесків соціального страхування незалежно від розмірів зарплат.

Які саме компанії будуть визнаватися стартапами, згідно з проектом, а також - що робити з тим, що багато українських стартапів інкорпоровані за межами країни, маючи головні офіси, наприклад, в США, а в Україні - офіси розробки - поки неясно.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив переконання, що Україна може стати Startup-нацією.