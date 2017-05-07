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Міносвіти оголосило конкурс серед молодих вчених з бюджетом 10 млн грн

Міносвіти шукає креативних учених, які працюють над актуальними проблемами
Міністерство освіти і науки оголосило конкурс проектів наукових робіт молодих вчених, що працюють або навчаються у вишах і наукових установах, підпорядкованих МОН.
Міносвіти оголосило конкурс серед молодих вчених з бюджетом 10 млн грн Фото: businessofwork.blogs.xerox.com

Змагання серед науковців фінансуватиметься з держбюджету, на нього уже цього року передбачено 10 мільйонів гривень, повідомила прес-служба відомства.

Пріоритетними темами наукових проектів МОН визначив – освоєння альтернативних джерел енергії, зелений транспорт, технологічне оновлення агропромислового комплексу, соціально-психологічна реабілітація військових та інші. Повний перелік є тут.

Оскільки конкурс для молодих учених, вік конкурсантів має не перевищувати 35 років.

Відбір робіт проходитиме у три етапи. Перший – до 30 серпня. Далі відібрані проекти будуть подані до МОН на експертизу, яка має завершитися до 18 вересня. Остаточне рішення про фінансування проектів ухвалюватиме конкурсна комісія на чолі з міністром освіти і науки Лілією Гриневич.

Нагадаємо, 29 березня Кабінет міністрів України ухвалив проект розпорядження президента України, поданий Міносвіти, який передбачає надання грантів 20 докторам наук віком до 45 років на загальну суму 3 млн гривень.

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