Міносвіти оплатило 240 підписок для вузів на наукові бази Scopus і Web of Science

Вищі навчальні заклади повинні надавати доступ до баз у своїх комп'ютерних класах для всіх охочих

Міністерство освіти і науки України оплатило 240 підписок на міжнародні наукові бази для українських вузів і наукових установ.

Доступ до Scopus отримали 135 освітніх закладів, доступ до Web of Science - 105, повідомляє прес-служба Міносвіти.

Указ про розподіл підписок підписано сьогодні, 8 листопада.

"Улітку ми оголосили відбір для вузів і наукових установ МОН на другий цикл передоплати за кошти держбюджету в Scopus і Web of Science. Щоб отримати доступ, заклад повинен був відповідати низці критеріїв. Загалом нам надійшло 148 заявок, з яких 13 - не від наших установ. Зі 135 заявок від установ МОН понад 100 отримали високі бали і право підключення відразу до обох баз. Для порівняння: минулого року тільки 29 установ отримали доступ і до Scopus, і в Web of Sciencе", - розповів генеральний директор директорату науки МОН Дмитро Чеберкус.

Окрім київських вузів, доступ до наукових баз отримали навчальні заклади в таких містах: Кривий Ріг, Мукачево, Краматорськ, Бердянськ, Глухів, Кам'янець-Подільський, Умань та інших.

За правилами підключення установа, яка отримала доступ, зобов'язана надавати його в комп'ютерних залах своїх бібліотек усім охочим - незважаючи на те, які установи вони представляють.

Водночас Міносвіти уважно стежить за тим, як вузи використовують підключення бази. За перший рік підключення відзначили позитивну динаміку - українські вчені стали вп'ятеро частіше користуватися цими базами.

Наступного року Міносвіти планує забезпечити підписку не тільки для своїх вузів і наукових установ, а й для інших закладів - підлеглих НАН, галузевих академій, Міністерства охорони здоров'я, МВС, Міноборони та інших.