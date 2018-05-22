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Міносвіти рекомендувало школам посилити охорону та заходи безпеки

Міністерство стурбоване кількома випадками розпилення газу
Міносвіти рекомендувало посилити охорону та заходи безпеки у всіх навчальних закладах.
Міносвіти рекомендувало школам посилити охорону та заходи безпеки Фото: inlviv.in.ua

Відповідний лист було надіслано 22 травня в департаменти, управління освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, керівникам закладів середньої, професійної, вищої освіти, - інформує LB.ua. 

Рекомендації надані у зв'язку з декількома випадками отруєння школярів газоподібними речовинами.

Зокрема, Міносвіти рекомендувало посилити охорону та обмежити доступ на територію навчальних закладів осіб, які не беруть безпосередню участь в освітньому процесі. Також мова йде про посилення контролю за пропускним режимом, щоб не допустити пронесення в приміщення навчальних закладів отруйних, вибухонебезпечних та інших предметів, що загрожують життю і здоров'ю.

Нагадаємо, з початку травня в Україні відбулися відразу кілька випадків отруєння дітей у школах у Харкові, Миколаєві, Черкасах та Новомосковську Дніпропетровської області.

21 травня о 10:47 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що в будівлі школи, розташованій в Заводському районі м. Миколаєва розпорошено невідомий аерозоль із різким запахом.

22 травня у Харкові в одній зі шкіл через розпилення газового балончика евакуювали дітей.

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22 05 2018 20:22
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