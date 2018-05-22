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Міносвіти скасовує табелі успішності для першокласників

Застосовувати новий стандарт "свідоцтва досягнень" можуть усі охочі школи
Міністерство освіти та науки розробило і направило в школи новий стандарт початкової освіти, який передбачає відмову від табелів і оцінює весь процес навчання.
Міносвіти скасовує табелі успішності для першокласників Фото: BBC

Нова модель оцінювання буде застосовуватися в пілотних школах, які перейшли на стандарт Нової української школи. Замість табеля з оцінкою за результат учитель буде оцінювати, наскільки активною була дитина на уроці, проявляла свій інтерес, як взаємодіяла з однокласниками, повідомляє прес-служба Міносвіти.

Документ уже направили в пілотні школи, за результатами оцінки в перших класах МОН збере зворотні дані від учителів і надасть нову форму оцінювання для всіх перших класів 2018-2019 навчального року.

"Ми наближаємося до того, як має виглядати оцінювання в початковій школі. Завдання такої оцінки - розкрити потенціал кожної дитини, підтримати його і надихнути вчитися далі. Ми також виставили зразок свідоцтва на сайті МОН, щоб отримати зворотній зв'язок, доопрацювати документ, розширити методичні рекомендації і дати всім українським школам час до 1 вересня, щоб оцінювання в Новій українській школі дійсно відбувалося по-новому. Якщо ж якась школа хоче скористатися такою формою зворотного зв'язку вже зараз, то вона може це зробити, взявши зразок свідоцтва і методичні рекомендації з сайту МОН", - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Міністр додала, що в Новій українській школі хочуть відмовитися від слова "табель".

"Значення слова табель - це відомість або список. А школа повинна надавати учневі і батькам розгорнуту характеристику про досягнення дитини, як це показано у зразку свідоцтва для 1-го класу", - сказала Гриневич.

Нагадаємо, що в Міністерстві освіти і науки України роз'яснили, як потрібно проводити зарахування учнів до перших, п'ятих і десятих класів до спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів державної та комунальної форми власності.

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22 05 2018 13:35
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