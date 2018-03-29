Міносвіти: сума оплати за гуртожиток не може перевищувати 40% стипендії студента

Сума оплати за проживання в гуртожитках в Україні не повинна перевищувати 40% академічної стипендії студента.

Наказ про встановлення суми оплати розробили спільно Міносвіти, Міністерство фінансів та Мінохорони здоров’я. Він діє однаково як для гуртожитків державної, так і комунальної форми власності, - повідомили у Міністерстві освіти і науки, інформує Громадське.

Водночас у Міносвіти наголосили, що конкретний розмір плати за проживання в гуртожитках остаточно встановлюється керівником вищого навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом студентів.

Так, наприклад, у положенні про розмір звичайної академічної стипендії станом на 1 лютого 2017 року в НТУУ "КПІ" її сума становить 1100 гривень на місяць.

За разом у положенні про оплату за проживання в гуртожитках "КПІ" на 2017/2018 роки сума оплати за гуртожиток коридорного типу при проживанні в 4-місній кімнаті становить 569 гривень — що є більшим, ніж 40% від стипендії.

У гуртожитках блочного типу цього ж університету сума оплати є ще більшою на майже 100 гривень.

Раніше Міносвіти заявило, що студенти-мешканці гуртожитків мають право на цілодобовий вхід до них.