Міносвіти: сума оплати за гуртожиток не може перевищувати 40% стипендії студента
Наказ про встановлення суми оплати розробили спільно Міносвіти, Міністерство фінансів та Мінохорони здоров’я. Він діє однаково як для гуртожитків державної, так і комунальної форми власності, - повідомили у Міністерстві освіти і науки, інформує Громадське.
Водночас у Міносвіти наголосили, що конкретний розмір плати за проживання в гуртожитках остаточно встановлюється керівником вищого навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом студентів.
Так, наприклад, у положенні про розмір звичайної академічної стипендії станом на 1 лютого 2017 року в НТУУ "КПІ" її сума становить 1100 гривень на місяць.
За разом у положенні про оплату за проживання в гуртожитках "КПІ" на 2017/2018 роки сума оплати за гуртожиток коридорного типу при проживанні в 4-місній кімнаті становить 569 гривень — що є більшим, ніж 40% від стипендії.
У гуртожитках блочного типу цього ж університету сума оплати є ще більшою на майже 100 гривень.
Раніше Міносвіти заявило, що студенти-мешканці гуртожитків мають право на цілодобовий вхід до них.
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