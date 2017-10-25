Міносвіти України та Польщі підписали декларацію щодо мови освіти польської меншини
Відповідна декларація була підписана ввечері 24 жовтня міністрами освіти Польщі та України - Анною Залєвською та Лілією Гриневич, повідомляється на сайті Міносвіти Польщі.
"У мене хороші новини. Вчора (24 жовтня - Ред.) ми підписали двосторонню декларацію. Вивчення польської та навчання польською мовою відбудуться в польських школах в Україні без змін", - заявила міністр освіти Польщі, пише "Європейська правда".
Mniejszość polska na Ukrainie ma zapewnione warunki do nauki języka ojczystego oraz nauki w języku ojczystym w systemie Ukrainy, równolegle z nauką w jęz. państwowym. pic.twitter.com/l9CniNSgCi— Min. Edukacji (@MEN_GOV_PL) 25 жовтня 2017 р.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відмовив главі МЗС Угорщини у підписанні спільного листа до української влади щодо закону про освіту в Україні.
5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.
Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою.
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