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Міносвіти України та Польщі підписали декларацію щодо мови освіти польської меншини

Відповідна декларація була підписана ввечері 24 жовтня міністрами освіти Польщі та України
Польща та Україна підписали декларацію, яка гарантує польській національній меншині в Україні та українській національній меншині в Польщі право навчання рідною мовою.
Міносвіти України та Польщі підписали декларацію щодо мови освіти польської меншини Фото: uazmi.org

Відповідна декларація була підписана ввечері 24 жовтня міністрами освіти Польщі та України - Анною Залєвською та Лілією Гриневич, повідомляється на сайті Міносвіти Польщі.

"У мене хороші новини. Вчора (24 жовтня - Ред.) ми підписали двосторонню декларацію. Вивчення польської та навчання польською мовою відбудуться в польських школах в Україні без змін", - заявила міністр освіти Польщі, пише "Європейська правда".

 

 

 

Раніше міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відмовив главі МЗС Угорщини у підписанні спільного листа до української влади щодо закону про освіту в Україні.

5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою.

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25 10 2017 16:43
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