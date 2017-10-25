Міносвіти України та Польщі підписали декларацію щодо мови освіти польської меншини

Відповідна декларація була підписана ввечері 24 жовтня міністрами освіти Польщі та України

Польща та Україна підписали декларацію, яка гарантує польській національній меншині в Україні та українській національній меншині в Польщі право навчання рідною мовою.

Відповідна декларація була підписана ввечері 24 жовтня міністрами освіти Польщі та України - Анною Залєвською та Лілією Гриневич, повідомляється на сайті Міносвіти Польщі.

"У мене хороші новини. Вчора (24 жовтня - Ред.) ми підписали двосторонню декларацію. Вивчення польської та навчання польською мовою відбудуться в польських школах в Україні без змін", - заявила міністр освіти Польщі, пише "Європейська правда".

Mniejszość polska na Ukrainie ma zapewnione warunki do nauki języka ojczystego oraz nauki w języku ojczystym w systemie Ukrainy, równolegle z nauką w jęz. państwowym. pic.twitter.com/l9CniNSgCi — Min. Edukacji (@MEN_GOV_PL) 25 жовтня 2017 р.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відмовив главі МЗС Угорщини у підписанні спільного листа до української влади щодо закону про освіту в Україні.

5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою.