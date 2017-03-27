Міносвіти введе ЗНО для учнів четвертих та дев'ятих класів

Міністерство освіти і науки буде вводити зовнішнє незалежне тестування у початковій і середній школі для вступу у профільні заклади та моніторингу якості освіти.

Згідно з проектом закону "Про освіту" передбачається перехід на 12-річну школу, при цьому останні три роки навчання в старшій школі будуть профільними.

Доступ до старшої школи буде здійснюватися на підставі результатів незалежного іспиту, і для вступу в престижні школи буде проходити конкурс, розповіла екс-заступниця міністра освіти, віце-президентка Київської школи економіки Інна Совсун, інформує DT.UA.

"Таким чином, іспит після 9-го класу матиме характер іспиту високих ставок (high-stakes exam). Цей іспит має проводитися на основі тих самих процедур, що і ЗНО для вступу до ВНЗ задля гарантування незалежності та об'єктивності проведення і визначення результатів", – розповіла Совсун. В той же час, у початковій школі за допомогою процедури ЗНО планується проводити моніторинг якості освіти. Як зазначив директор УЦОЯО (Український центр оцінювання якості освіти) Вадим Карандій, для того, щоб моніторинг був максимально ефективним, дане дослідження буде проводитись не на всій сукупності учнів, а тільки на вибірці. "Ми порахували, що до моніторингу варто залучити 6 тисяч четвертокласників (усього в Україні їх близько 400 тисяч). Цього достатньо, щоб встановити, які тенденції існують у початковій школі з точки зору формування читацьких та математичних компетенцій випускників. І це будуть дуже хороші дані для аналізу Міністерству освіти", – розповів Карандій.

Нагадаємо, що фінансування освіти у 2017 році у порівнянні із минулим зросло - зокрема, обсяг освітньої субвенції на 2,8 млрд грн.