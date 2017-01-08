Міносвіти визначилося з абітурієнтами, яких рекомендували на бюджет

Такі підсумки 1 серпня опублікувала прес-служба Міністерства освіти і науки України.

"Отримали відповідні рекомендації 60 тис. 928 абітурієнтів, які повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12:00 5 серпня", - сказано в повідомленні.

Так, в електронних кабінетах вступників з'явилася інформація про рекомендування до зарахування на місця державного замовлення.

Незабаром вона буде оприлюднена також на сайті vstup.info і на сайтах вищих навчальних закладів.

Фото: скрін vstup.info

За інформацією міністерства, зарахування таких абітурієнтів проводиться не пізніше 12:00 7 серпня.

З переліком необхідних документів можна ознайомитися на сайтах вузів або звернувшись до відповідних приймальних комісій.

При цьому невикористані місця будуть надані пільговим категоріям вступників: дітям загиблих воїнів антитерористичної операції (АТО) і дітям Героїв Небесної сотні, дітям воїнів АТО, учасникам бойових дій АТО.

Абітурієнти, які подавали документи на природничі та технічні спеціальності, але не пройшли на бюджет, також зможуть отримати місце, якщо абітурієнти, які отримали рекомендацію до зарахування, відмовляться від бюджету або не принесуть вчасно оригінали необхідних документів, повідомили в Міносвіти.

Переклад на вакантні місця державного і регіонального замовлення буде відбуватися до 18 серпня.

Відзначається, що в разі, якщо після розподілу бюджетних місць у вступників виникнуть питання щодо справедливості такого розподілу, вони можуть звернутися до приймальних комісій або в держпідприємство ІнфоРесурс і МОН.