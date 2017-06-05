Міносвіти зацікавлено співпрацювати з LEGO для використання їхніх методик навчання

Міністерство освіти та науки зацікавлено співпрацювати з LEGO для використання їхніх методик вивчення математики, фізики та інших природничих дисциплін через робототехніку.

Про це зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час візиту на 9-й Всеукраїнський фестиваль робототехніки Robotica-2017, повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

"Зараз ми продовжуємо збирати драйверів реформ з усієї України і навіть за її межами – людей, що знають, як будувати сучасну освіту, котра буде корисною і цікавою для дітей. У рамках підготовки дітей до цієї олімпіади розроблено унікальні навчальні матеріали для вчителів, створено спеціальні навчальні програми. І ми сподіваємося, що нам вдасться розширити співпрацю з LEGO для використання цих напрацювань на благо українських дітей", – підкреслила Гриневич.



Фото: mon.gov.ua

Гриневич та представник LEGO домовились про проведення зустрічі, в межах якої можна буде обговорити варіанти більш глибокої та плідної співпраці.

Робототехніка – напрям, що потребує об’єднання знань з математики, фізики, інформатики, і в його межах діти мають можливість засвоювати знання через діяльність, творчість, це стимулює інтерес і розвиває любов до предметів, які усі звикли вважати нудними.

У межах фестивалю також проводилася Всеукраїнська олімпіада з робототехніки, яка є відбірковим турніром на World Robot Olympiad.

Фестиваль Robotica в Україні проводиться з 2009 року. За цей час кількість учасників зросла у сотні разів. Діти демонструють свої знання та вміння у конструюванні, програмуванні роботів та проектній діяльності, навчаючись за STEM програмами.

Цього року на фестивалі було понад 3 тис. учасників, що склали 350 різних команд. Молодь з різних регіонів України представляла свої проекти на науково-технічному турнірі за міжнародними програмами First LEGO League і First LEGO League Junior.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Лілія Гриневич на педагогічній конференції в Києві представила проект реформи з 12-річним навчанням у школах.