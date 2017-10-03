Міносвіти змінило вимоги до оформлення дисертацій
Незважаючи на нові вимоги, переробляти вже написані роботи не потрібно - нововведення не поширюються на дисертації, подані до спеціалізованих вчених рад до набрання чинності цього наказу.
Про це повідомляє прес-служба МОН.
Новий структурний елемент дисертації - це анотація. Передбачається, що згодом вона повністю замінить існуючий сьогодні автореферат.
"Після введення правила, що текст дисертації має публікуватися в інтернеті (а згодом і в Національному репозитарії академічних текстів), необхідність написання автореферату майже зникла. Однак, щоб ознайомитися з коротким змістом дисертації, певний "дайджест" роботи все ж необхідний. Його роль і відіграватиме анотація", - зазначив директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Андрій Шевцов.
За новими правилами, підготовка дисертації має бути державною мовою та за бажанням здобувача - англійською або іншою мовою, пов'язаною з предметом дослідження. При цьому обов'язково потрібно буде подати переклад роботи до спеціалізованої вченої ради. Анотація подаватиметься державною та англійською мовами, а також третьою мовою, пов'язаною з предметом дослідження.
Простішими стають вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації. Зокрема, на вибір можна використовувати Національний стандарт України "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015" або один зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, що є загальновживаними у закордонній практиці оформлення наукових праць.
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