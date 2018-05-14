Міносвіти з'ясовує, як сумські студенти потрапили на практику до Криму

Міністерство освіти України розбирається в ситуації щодо практики сумських студентів у тимчасово окупованому Криму.

Як зазначили у прес-службі відомства, Міністерство освіти і науки України не підтримує проведення будь-якої навчальної діяльності українських студентів на тимчасово окупованих територіях України.

"Наразі МОН вивчає обставини та підстави, за яких студенти Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка були відправлені на практику на територію тимчасово окупованого Криму. Лист з проханням надати роз'яснення з цього питання Міністерство вже направило до ректора вишу у відповідь на численні звернення представників ЗМІ", – зазначили в МОН.

У міністерстві також зазначили, що "в Україні не визнають будь-які освітні документи, видані на окупованих територіях".

Нагадаємо, групу студентів Сумського педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка відрядили на практику до анексованого Криму.