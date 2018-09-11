Мінрегіон пропонує відмовитися від лівих поворотів на швидкісних трасах
"За оцінками експертів до третини аварій на трасах відбувається під час виконання лівого повороту через зустрічний потік машин. Однією з вагомих причин цього є те, що зараз при влаштуванні таких поворотів ніяк не враховуються параметри щільності руху. Тому в нових змінах у ДБН щодо автомобільних доріг загального користування плануємо обмежити влаштування лівих поворотів на ділянках з високою інтенсивністю руху та передбачити в цих місцях обов'язкове проектування різнорівневих розв'язок. Адже це дуже важливо для безпеки руху", – повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.
Зокрема, пропонується передбачати влаштування лівих поворотів лише на ділянках доріг з інтенсивністю до 20 тис. автомобілів на добу. Водночас на швидкісних трасах (дороги категорії 1-б) з інтенсивністю руху понад 20 тис. автомобілів – обов'язково влаштовувати різнорівневі розв'язки.
Фото: minregion.gov.ua
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонує внести ці зміни в державні будівельні норми щодо проектування автомобільних доріг загального користування (ДБН В.2.3-4-2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво"). Проект змін до ДБН розробляється ДП "ДерждорНДІ".
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