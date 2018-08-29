Мінрегіон запускає механізм "будівельної амністії"
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
"Запускаємо механізм "будівельної амністії" для об'єктів незначного класу наслідків (СС1)! Цього рішення чекають дуже багато громадян, кожне п'яте звернення до ДАБІ сьогодні – з приводу "будівельної амністії". Вже на днях Мін'юст опублікує наказ Мінрегіону про порядок обстеження та прийняття в експлуатацію таких об'єктів", – зазначив Зубко.
У першу чергу, за його словами, така "амністія" стосується приватного сектору, який раніше не встиг зареєструвати документи на свої домівки, дачні або садибні будинки, гаражі, що були збудовані до 2015 року і мають площу не більше 300 кв. м. Зубко зазначив, що термін прийняття в експлуатацію таких будівель продовжать.
Він запевнив, що порядок обстеження й прийняття в експлуатацію, який запроваджується, простий і не потребує зайвих довідок.
"Головне, щоб збудований об'єкт відповідав цільовому призначенню земельної ділянки, будівельним нормам та пройшов технічну інвентаризацію", – пояснив віце-прем'єр-міністр.
Водночас Зубко додав, що орган державного архітектурно-будівельного контролю зобов'язаний прийняти об'єкт в експлуатацію після технічного обстеження упродовж 10 днів з моменту подачі заяви.
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