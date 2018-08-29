Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Мінрегіон запускає механізм "будівельної амністії"

Незабаром Мін'юст опублікує наказ про порядок обстеження та прийняття в експлуатацію відповідних об'єктів
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ запускає механізм так званої будівельної амністії для документального оформлення приватних будівель площею до 300 квадратних метрів, збудованих до 2015 року, але не прийнятих в експлуатацію.
Мінрегіон запускає механізм "будівельної амністії" Фото: investor-ua.com

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

"Запускаємо механізм "будівельної амністії" для об'єктів незначного класу наслідків (СС1)! Цього рішення чекають дуже багато громадян, кожне п'яте звернення до ДАБІ сьогодні – з приводу "будівельної амністії". Вже на днях Мін'юст опублікує наказ Мінрегіону про порядок обстеження та прийняття в експлуатацію таких об'єктів", – зазначив Зубко.

У першу чергу, за його словами, така "амністія" стосується приватного сектору, який раніше не встиг зареєструвати документи на свої домівки, дачні або садибні будинки, гаражі, що були збудовані до 2015 року і мають площу не більше 300 кв. м. Зубко зазначив, що термін прийняття в експлуатацію таких будівель продовжать.

Він запевнив, що порядок обстеження й прийняття в експлуатацію, який запроваджується, простий і не потребує зайвих довідок.

"Головне, щоб збудований об'єкт відповідав цільовому призначенню земельної ділянки, будівельним нормам та пройшов технічну інвентаризацію", – пояснив віце-прем'єр-міністр.

Водночас Зубко додав, що орган державного архітектурно-будівельного контролю зобов'язаний прийняти об'єкт в експлуатацію після технічного обстеження упродовж 10 днів з моменту подачі заяви.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2018 23:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.