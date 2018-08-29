Мінрегіон запускає механізм "будівельної амністії"

Незабаром Мін'юст опублікує наказ про порядок обстеження та прийняття в експлуатацію відповідних об'єктів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ запускає механізм так званої будівельної амністії для документального оформлення приватних будівель площею до 300 квадратних метрів, збудованих до 2015 року, але не прийнятих в експлуатацію.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

"Запускаємо механізм "будівельної амністії" для об'єктів незначного класу наслідків (СС1)! Цього рішення чекають дуже багато громадян, кожне п'яте звернення до ДАБІ сьогодні – з приводу "будівельної амністії". Вже на днях Мін'юст опублікує наказ Мінрегіону про порядок обстеження та прийняття в експлуатацію таких об'єктів", – зазначив Зубко.

У першу чергу, за його словами, така "амністія" стосується приватного сектору, який раніше не встиг зареєструвати документи на свої домівки, дачні або садибні будинки, гаражі, що були збудовані до 2015 року і мають площу не більше 300 кв. м. Зубко зазначив, що термін прийняття в експлуатацію таких будівель продовжать.

Він запевнив, що порядок обстеження й прийняття в експлуатацію, який запроваджується, простий і не потребує зайвих довідок.

"Головне, щоб збудований об'єкт відповідав цільовому призначенню земельної ділянки, будівельним нормам та пройшов технічну інвентаризацію", – пояснив віце-прем'єр-міністр.

Водночас Зубко додав, що орган державного архітектурно-будівельного контролю зобов'язаний прийняти об'єкт в експлуатацію після технічного обстеження упродовж 10 днів з моменту подачі заяви.