Мінрегіонбуд дозволив облаштовувати дитсадки в житлових будинках

Земельна ділянка такого навчального закладу повинна бути відокремлена огорожею і зеленими насадженнями від прибудинкової території житлового будинку

Нові Державні будівельні норми В.2.2-4-2018 "Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти" дозволяють розташовувати в житлових будинках вбудовані і вбудовано-прибудовані дошкільні навчальні заклади.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

"Сьогодні, на жаль, є проблема, коли не вистачає дитячих садків. Особливо у великих містах, де центральні райони ущільняються і часто не вистачає місця для розміщення великих окремих дитячих садків. Тому темпи житлового будівництва перевищують розвиток такої соціальної інфраструктури і потрібно цю ситуацію вирівнювати. Зараз для комфорту людей ми у ДБН щодо дошкільних навчальних закладів прописали норму, що дозволяє проектувати невеликі вбудовані та вбудовано-прибудовані дитсадки на перших поверхах житлових будівель", – зазначив він.

Парцхаладзе стверджує, що ці невеликі дитсадки будуть зручними для батьків і дітей.

При розміщенні таких дитсадків повинні обов'язково враховуватися необхідні пожежні вимоги щодо проектування дошкільних навчальних закладів, а також відповідні норми ДБН щодо житлових будинків. Крім цього, земельна ділянка такого навчального закладу повинна бути відокремлена огорожею і зеленими насадженнями від прибудинкової території житлового будинку. Організація та озеленення групових майданчиків, інсоляція та освітленість приміщень вбудовано-прибудованого і вбудованого дошкільного закладу має відповідати вимогам ДБН щодо захисту територій і будинків від шуму та вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого МОЗ.

Відповідно до нового ДБН, розміщення дошкільних навчальних закладів допускається у вигляді:

вбудованих приміщень груп короткотривалого (до 4-х годин) перебування дітей дошкільного віку у 1-2 поверхи житлових будинків;

вбудованих дошкільних навчальних закладів загального розвитку (ясел, ясел-садків, дитсадків) місткістю до 80 місць (2-4 групи) у 1-2 поверхи житлових будинків;

вбудовано-прибудованих дошкільних навчальних закладів загального розвитку місткістю до 120 місць (до 6 груп) у 1-2 поверхи житлових будинків;

прибудованих дошкільних навчальних закладів загального розвитку місткістю до 160 місць (до 8 груп) до глухих торців житлових будинків.

Крім цього, у новому ДБН щодо дошкільних навчальних закладів вводиться низка змін для покращення комфорту та безпеки дітей. Зокрема, це стосується обов'язкового облаштування інклюзивного простору у приміщеннях та впровадження енергозберігаючих технологій і матеріалів.



Фото: minregion.gov.ua

Новий ДБН вступає в силу з 1 жовтня 2018 року. Повний текст оновленого ДБН розміщено на сайті Мінрегіону.

Нагадаємо, Міністерство юстиції запустило пілотний проект, за яким реєстратори в пологових будинках матимуть планшети і допомагатимуть матерям у палатах оформляти потрібні документи, зокрема, й для реєстрації в дитсадок.