Мінські перемовини багато в чому залежатимуть від "нормандської" бесіди, – Геращенко

Заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко заявляє, що мінські переговори багато в чому залежатимуть від результатів телефонної конференції лідерів "нормандської четвірки", яка запланована на 24 липня.

"Завтра – перші телефонні переговори в нормандському форматі за довгий час, перші за участі нового французького президента Макрона, який не повівся на спроби Путіна поставити "нормандський" на паузу. Чомусь думаю, що Путіну буде непросто співати його улюблену пісню про "настамнет". А для України ключове – питання безпеки і звільнення заручників. Дуже хочеться прогресу і просування в цих питаннях", – зазначила Геращенко.

"Наші мінські переговори, що відбудуться 31 липня (скайп-конференція по заручниках) і 2 серпня (всіх інших, окрім гуманітарної, груп), багато в чому залежатимуть від результатів нормандської телефонної конференції", – додала Геращенко.

Як повідомляв iPress.ua, 24 липня лідери України, Німеччини, Росії та Франції проведуть телефонні переговори про ситуацію на Донбасі.

Нагадаємо, за інформацією Ірини Геращенко, на окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях знаходяться 132 заручники громадяни України. Ще 408 українців вважаються зниклими безвісти.