Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Мінські угоди - фейк від самого початку, - Сироїд

Також, за словами політика, ОБСЄ не бачить очевидних речей
Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд переконана, що Мінські домовленості не мають ніякого статусу інавіть юридично закінчилися ще рік тому.
Мінські угоди - фейк від самого початку, - Сироїд Оксана Сироїд. Фото: bat-donbass.com

Оксана Сироїд запевняє, що Мінські угоди - це фейк і їх немає.

"Вони (Мінські домовленості, - ред) ніким не підписані, не ратифіковані. Це просто папірець. Але суть навіть не в тому. Росія своїми агресивними діями, а також неспроможністю Європи і Західного світу реагувати адекватно на цю агресію, фактично, підірвала увесь світовий безпековий порядок. Ну для чого існує Рада Безпеки ООН, якщо вона не може назвати очевидні речі своїми словами, коментувати їх?! Якщо представники найповажніших держав збираються для того, щоб засоромити представника Росії, дивишся на це із жалем. Така біда є на сьогоднішній день. Те саме стосується і ОБСЄ, яка не бачить очевидних речей. У всіх якісь проблеми з зором", - розповіла Сироїд в інтерв'ю з Сонею Кошкіною на LB.ua.

Політик переконана, що за відсутності альтернативи угодам Україна повинна сама пропонувати нові сценарії.

"Якщо Україна сама не буде нав’язувати інший сценарій, за нас це ніхто не зробить. Тому що кожен має свої інтереси. Не треба думати, що ми недостатньо хороші, щоб нас любили – ні! Просто світ прагматичний", - наголосила Сироїд.

Нагадаємо, нардеп переконана, що Україна повинна юридично закріпити окупацію своїх територій Росією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2017 12:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сезонна робота – шанс на кращу долю: досвід українських заробітчан

Сезонна робота – шанс на кращу долю: досвід українських заробітчан

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat