Мінські угоди - фейк від самого початку, - Сироїд

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд переконана, що Мінські домовленості не мають ніякого статусу інавіть юридично закінчилися ще рік тому.

Оксана Сироїд запевняє, що Мінські угоди - це фейк і їх немає.

"Вони (Мінські домовленості, - ред) ніким не підписані, не ратифіковані. Це просто папірець. Але суть навіть не в тому. Росія своїми агресивними діями, а також неспроможністю Європи і Західного світу реагувати адекватно на цю агресію, фактично, підірвала увесь світовий безпековий порядок. Ну для чого існує Рада Безпеки ООН, якщо вона не може назвати очевидні речі своїми словами, коментувати їх?! Якщо представники найповажніших держав збираються для того, щоб засоромити представника Росії, дивишся на це із жалем. Така біда є на сьогоднішній день. Те саме стосується і ОБСЄ, яка не бачить очевидних речей. У всіх якісь проблеми з зором", - розповіла Сироїд в інтерв'ю з Сонею Кошкіною на LB.ua.

Політик переконана, що за відсутності альтернативи угодам Україна повинна сама пропонувати нові сценарії.

"Якщо Україна сама не буде нав’язувати інший сценарій, за нас це ніхто не зробить. Тому що кожен має свої інтереси. Не треба думати, що ми недостатньо хороші, щоб нас любили – ні! Просто світ прагматичний", - наголосила Сироїд.

Нагадаємо, нардеп переконана, що Україна повинна юридично закріпити окупацію своїх територій Росією.