Мінсоцполітики: Частка населення України віком 60 років і старше складе 25% до 2025 року
Про це заявила начальник Управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Оксана Суліма, інформує Мінсоцполітики.
Зазначається, що зараз Україна входить до 30 найстаріших країн світу.
"Частка осіб віком 60 років і старше у 2015 році становила 21,8%, а частка людей віком 65 років і старше – 15,5% від загальної чисельності населення. Згідно з національним демографічним прогнозом, до 2025 року частка осіб віком понад 60 років становитиме 25% загальної кількості населення, віком 65 років і старше – 18,4%, у 2030 році – понад 26% і понад 20% відповідно", – йдеться у повідомленні.
Основними причинами такої ситуації у Мінсоцполітики називають фінансові труднощі, виклики на ринку праці, в системі охорони здоров’я, розвитку соціальних та освітніх послуг.
Нагадаємо, згідно з прогнозами ООН, до 2050 року населення України скоротиться з 44,22 млн до 36,42 млн осіб.
Загалом, за даними Держстату, чисельність наявного населення України (без урахування Криму, Севастополя та частини зони АТО) станом на 1 квітня 2017 року склала 42 млн 522,8 тисяч осіб.
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