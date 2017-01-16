Мінсоцполітики нарахувало понад 1,5 млн переселенців
Про це повідомляє Мінсоцполітики.
Станом на 16 січня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 650 410 переселенців або 1 329 425 сімей з Донбасу і Криму.
1 123 964 сім’ї звернулись за призначенням грошової допомоги, 1 037 360 з них таку допомогу призначено.
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Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука вважає, що в Україні близько 75% людей, які стали вимушеними переселенцями, вже за будь-яких обставин не повернуться на Донбас.
Нагадаємо, що 61% внутрішньо переміщених осіб, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, не відчувають упереджене ставлення до себе. Серед тих, хто відчувають упереджене до себе ставлення, 50% повідомили, що відчувають подібне ставлення з боку звичайних людей (колег, сусідів), 31% – державних службовців, 30% – орендодавців, 22% – роботодавців, 10% – вчителів, лікарів і 4% – правоохоронних органів.
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