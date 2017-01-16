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Мінсоцполітики нарахувало понад 1,5 млн переселенців

1 123 964 сім’ї звернулись за призначенням грошової допомоги
Станом на 16 січня 2017 року взято на облік 1 650 410 переселенців
Мінсоцполітики нарахувало понад 1,5 млн переселенців Фото: АFР

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Станом на 16 січня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 650 410 переселенців або 1 329 425 сімей з Донбасу і Криму.

1 123 964 сім’ї звернулись за призначенням грошової допомоги, 1 037 360 з них таку допомогу призначено.

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Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука вважає, що в Україні близько 75% людей, які стали вимушеними переселенцями, вже за будь-яких обставин не повернуться на Донбас.

Нагадаємо, що 61% внутрішньо переміщених осіб, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, не відчувають упереджене ставлення до себе. Серед тих, хто відчувають упереджене до себе ставлення, 50% повідомили, що відчувають подібне ставлення з боку звичайних людей (колег, сусідів), 31% – державних службовців, 30% – орендодавців, 22% – роботодавців, 10% – вчителів, лікарів і 4% – правоохоронних органів.

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16 01 2017 22:54
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