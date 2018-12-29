Мінсоцполітики назвало точну кількість українських трудових мігрантів

У міграційному процесі беруть участь у середньому від 7 до 9 мільйонів чоловік на рік

На постійній основі за кордоном перебуває 3,2 мільйона громадян України.

Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики. Наголошується, що раніше деякі засоби масової інформації з посиланням на Міністра соціальної політики України Андрія Реву поширили інформацію про те, що за кордоном на заробітках перебуває 12 мільйонів українців, і це не відповідає дійсності.

За даними міністерства, кількість українських трудових мігрантів - 3,2 мільйона громадян України.

Ця цифра є постійною, але не сталою. У міграційному процесі беруть участь у середньому від 7 до 9 мільйонів чоловік на рік. У той же час постійно, щоденно протягом року за кордоном перебувають лише 3,2 млн. трудових мігрантів з України.