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Мінсоцполітики назвало точну кількість українських трудових мігрантів

У міграційному процесі беруть участь у середньому від 7 до 9 мільйонів чоловік на рік
На постійній основі за кордоном перебуває 3,2 мільйона громадян України.
Мінсоцполітики назвало точну кількість українських трудових мігрантів Фото: segodnya.ua

Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики. Наголошується, що раніше деякі засоби масової інформації з посиланням на Міністра соціальної політики України Андрія Реву поширили інформацію про те, що за кордоном на заробітках перебуває 12 мільйонів українців, і це не відповідає дійсності.

За даними міністерства, кількість українських трудових мігрантів - 3,2 мільйона громадян України.

Ця цифра є постійною, але не сталою. У міграційному процесі беруть участь у середньому від 7 до 9 мільйонів чоловік на рік. У той же час постійно, щоденно протягом року за кордоном перебувають лише 3,2 млн. трудових мігрантів з України.

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики повідомляли, що отримання великих грошових переказів з-за кордону може впливати на рішення соціальних органів про нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги.

 

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29 12 2018 17:23
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