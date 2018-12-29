Мінсоцполітики назвало точну кількість українських трудових мігрантів
Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики. Наголошується, що раніше деякі засоби масової інформації з посиланням на Міністра соціальної політики України Андрія Реву поширили інформацію про те, що за кордоном на заробітках перебуває 12 мільйонів українців, і це не відповідає дійсності.
За даними міністерства, кількість українських трудових мігрантів - 3,2 мільйона громадян України.
Ця цифра є постійною, але не сталою. У міграційному процесі беруть участь у середньому від 7 до 9 мільйонів чоловік на рік. У той же час постійно, щоденно протягом року за кордоном перебувають лише 3,2 млн. трудових мігрантів з України.
Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики повідомляли, що отримання великих грошових переказів з-за кордону може впливати на рішення соціальних органів про нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги.
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