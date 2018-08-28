Мінсоцполітики розробить документ для гарантування виплати пенсій українцям на окупованих територіях

Міністр соцполітики стверджує, що держава повністю визнає свої зобов'язання перед українцями, які вимушено залишилися у захоплених населених пунктах

Міністерство соціальної політики збирається розробити нормативний акт, який гарантуватиме виплату несплачених пенсій українцям на окупованих територіях, незалежно від терміну їх припинення.

Про це розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева, коментуючи питання пенсійної системи та, зокрема, виплат пенсій внутрішньо переміщеним особам, а також тим українцям, які проживають на окупованих Російською Федерацією територіях.

За словами міністра, діючим законодавством України передбачено лише два варіанти утворення заборгованості виплат пенсій – з вини підрозділів Пенсійного фонду або з вини пенсіонера, однак в цій ситуації справа стосується непередбачуваного третього варіанту – форс-мажорних обставин, спричинених військовим вторгненням та окупацією Російською Федерацією частини територій України.

"Ми повинні на законодавчому рівні врегулювати це питання, і сказати нашим людям, що, незалежно від того, коли була припинена виплата пенсій, вони мають право на її отримання за увесь цей період. Це буде прописано, якщо не в законі, то в постанові Кабінету Міністрів, і ми це зробимо. Це принципово, тому що люди повинні знати, що держава про них не забула", – заявив Андрій Рева.

Він також наголосив на необхідності припинення спекуляцій щодо питань пенсійних виплат на окупованих територіях, оскільки держава повністю визнає свої зобов'язання перед українцями, які вимушено залишилися у захоплених державною-агресором населених пунктах.

"Водночас, повне знищення агресором та підконтрольними йому бойовиками державної інфраструктури унеможливлює виконання передбачених законом функцій органами влади, зокрема, здійснення виплат пенсій на окупованих територіях. Так само, у держави відсутня можливість забезпечення там законності, безпеки громадян, надання медичної, правової, чи будь якої іншої допомоги. Згідно статті 7 Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", пряму відповідальність за ситуацію, що стала наслідком збройного вторгнення, несе окупант, але зобов'язання держави щодо виплати пенсій громадянам України, які проживають на цих територіях, буде обов'язково виконано. Кошти будуть виплачені в повному обсязі, одразу після невідворотного процесу деокупації українських земель, так як це передбачено восьмим пунктом Мінських угод", – зазначають у Мінсоцполітики.

У відомстві стверджують, що на сьогодні уряд створив усі умови для виплат пенсій жителям окупованих населених пунктів на контрольованих державою територіях та постійно доопрацьовує цей механізм із метою мінімізації ускладнень для громадян та дотриманням законності і адресності виплат.

Нагадаємо, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що Україна може надати "Червоному Хресту" повноваження виплачувати пенсії пенсіонерам на окупованих територіях.