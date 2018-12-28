Мінсоцполітики: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на "комуналку"
"Якщо ми порівняємо динаміку зростання доходів з динамікою зростання витрат на оплату комунальних послуг, то доходи населення в середньому зростають вищими темпами, ніж витрати на оплату комунальних послуг. Тобто, потреба громадян в отриманні субсидій буде зменшуватися", - повідомив Віталій Музиченко в інтерв'ю "Економічній правді".
"Другий фактор — це перегляд правил надання житлових субсидій з травня 2018 року. Третій фактор — це, звичайно, підвищення ціни на газ, яке у нас відбулося. Ці три фактори зараз відіграють основну роль при реалізації права на субсидії в поточному опалювальному періоді", - сказав чиновник.
За його словами, щотижня близько 120-150 тисяч домогосподарств звертаються за оформленням субсидії.
"Громадяни почали отримувати перші платіжки з новими тарифами на газ, водопостачання, утримання житла, а тепер вони визначаються щодо потреби в отриманні житлових субсидій", - повідомив Музиченко.
Він додав, що чисельність одержувачів субсидій зменшується в тому числі завдяки тому, що програма надання субсидій стала більш адресною.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України 27 грудня схвалив постанову про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними. Змінюється лише алгоритм її виплати.
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