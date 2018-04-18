Мінспорту уточнило наказ про заборону українським спортсменам їздити в РФ
Про це повідомляє 18 квітня очільник відомства Ігор Жданов.
Попередній документ прямо забороняв участь українських спортсменів у змаганнях на території РФ, в нинішньому ж – забороняється фінансувати таку участь за рахунок коштів із державного бюджету.
"Враховуючи автономію спорту та Олімпійську хартію, я не можу фізично заборонити поїздки спортсменів і тренерів на змагання закордон. Тому ми юридично уточнили цей момент в наказі і заборонили державне фінансування участі збірних команд України у змаганнях на території країн агресора", – пише Жданов у Facebook.
Водночас міністр стверджує, що "суті рішення це не міняє".
"Жодних коштів українських платників податків не буде витрачено на такі поїздки. Жодних виплат державних преміальних за участь в таких змаганнях не буде нараховано", – запевнив Жданов.
Він наголосив, що міністерство і він сам, незмінні у своїй позиції – категорично проти участі збірних команд у змаганнях в Росії.
"Усю моральну відповідальність за самовільну участь в цих змаганнях, безпеку та усі інші наслідки - несуть відповідні федерації та персонально ті атлети, які ризикнуть поїхати до країни агресора. Вони про це попереджені", – зазначив Жданов.
Раніше у середу Асоціація спортивної боротьби України оприлюднила заяву, де зокрема пояснювала, що її спортсмени брали участь у чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у російському місті Каспійську на законних підставах.
АСБУ також опублікувало наказ Мінмолодьспорту від 11 квітня 2018 року, яким попередній наказ про заборону участі українських спортсменів у заходах, що проводяться на території Російської Федерації від 14 березня, визнається таким, що втратив чинність.
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