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Мінспорту заборонило українським спортсменам брати участь в змаганнях на території Росії

Напередодні було вирішено, що зірна України з біатлону не поїде в Росію
Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов підписав наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь в усіх змаганнях, які відбуваються на території Росії.
Мінспорту заборонило українським спортсменам брати участь в змаганнях на території Росії Фото: Reuters

"Я підписав новий наказ – про те, що згідно із нещодавно схваленим законом України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", українські спортсмени не братимуть участь в жодних змаганнях, що проходять на території Росії",написав Жданов на своїй сторінці у Facebook.

За словами міністра, два роки тому був виданий наказ, який стосувався участі спортсменів української збірної у спортивних змаганнях, які проходять на території Росії.

"Ми говорили "так" офіційним змаганням, чемпіонатам світу і Європи, етапам Кубків світу, іншим турнірам, які організовують міжнародні спортивні федерації, які є частиною ліцензійних змагань. Ми говорили "ні" комерційним змагання…", – пояснив він.

Нагадаємо, вчора після зустрічі міністра молоді та спорту Ігоря Жданова з президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком стало відомо, що Збірна України з біатлону не буде брати участь в етапі Кубку світу у російській Тюмені.

Наприкінці лютого Асоціації біатлону США й Чехії оголосили про бойкот етапу Кубка світу сезону 2017–2018 років, який пройде в російській Тюмені в березні. У заяві американської асоціації, зокрема, зазначається, що Росія, як і раніше, не відповідає кодексу Всесвітнього антидопінгового агентства, а спортсменам, які приїжджають в країну, загрожує небезпека.

Наприкінці 2017 року про бойкот змагань у Тюмені повідомила Асоціація біатлону Канади. Своє рішення біатлоністи пояснили недовірою до російської антидопінгової системи.

 
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14 03 2018 14:13
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