Мінстець хоче від СБУ роз'яснень щодо видворення іспанських журналістів

Іспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Мануеля Анхеля Састре не пустили в Україну з огляду на їхню антиукраїнську діяльність

Міністерство інформаційної політики стурбоване видворенням з країни двох іспанських журналістів і направило звернення в СБУ з проханням роз'яснити ситуацію.

Про це ідеться у повідомленні на сайті відомства.

"Міністерство інформаційної політики України занепокоєне ситуацією, що склалася навколо представників ЗМІ. Відомство вже направило звернення у відповідні силові органи, включаючи СБУ, з проханням надати детальне роз’яснення", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що іспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Мануеля Анхеля Састре не пустили в Україну з огляду на їхню антиукраїнську діяльність.

Як повідомлялося, в Іспанії звинуватили Україну у цензурі через видворення журналістів Антоніо Памплієги та Мануеля Анхеля Састре.

У 2015 році вони були включені до чорного списку громадян, які становлять загрозу нацбезпеці України. Через це на них поширювалася заборона в’їзду до України терміном до 5 років. Після рішучого протесту іспанського уряду Київ зняв санкції з них у травні 2016 року.

Однак деякі журналістські матеріали справді могли викликати занепокоєння СБУ, і журналісти підтверджують своє авторство щодо них. Так, в одному зі своїх останніх дописів в Instagram Антоніо Памплієга нагадує про "бомбардування Первомайська українською армією" у 2014 році.