Мінстець хоче від СБУ роз'яснень щодо видворення іспанських журналістів
Про це ідеться у повідомленні на сайті відомства.
"Міністерство інформаційної політики України занепокоєне ситуацією, що склалася навколо представників ЗМІ. Відомство вже направило звернення у відповідні силові органи, включаючи СБУ, з проханням надати детальне роз’яснення", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що іспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Мануеля Анхеля Састре не пустили в Україну з огляду на їхню антиукраїнську діяльність.
Як повідомлялося, в Іспанії звинуватили Україну у цензурі через видворення журналістів Антоніо Памплієги та Мануеля Анхеля Састре.
У 2015 році вони були включені до чорного списку громадян, які становлять загрозу нацбезпеці України. Через це на них поширювалася заборона в’їзду до України терміном до 5 років. Після рішучого протесту іспанського уряду Київ зняв санкції з них у травні 2016 року.
Однак деякі журналістські матеріали справді могли викликати занепокоєння СБУ, і журналісти підтверджують своє авторство щодо них. Так, в одному зі своїх останніх дописів в Instagram Антоніо Памплієга нагадує про "бомбардування Первомайська українською армією" у 2014 році.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків