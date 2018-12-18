Мінстець замовив рекламу на CNN за 15,4 мільйонів

На телеканалі розміщуватимуть 30-секундні ролики, які популяризують Україну, український бренд "Ukraine now"

Держпідприємство "Центр захисту інформаційного простору України" Міністерства інформаційної політики замовило у ТОВ "Сі Еф Сі Консалтинг Компані" рекламних послуг на 15,4 млн грн.

Інформація про проведення тендеру оприлюднена на сайті держзакупівель Prozorro.

Зокрема, Мінінформ замовило рекламу у провідних світових засобах масової інформації на телебаченні. Як уточнив "Українській правді" державний секретар Міністерства Артем Біденко йдеться про сюжети на CNN International.

На іноземних телеканалах розміщуватимуть 30-секундні ролики, які популяризують Україну, український бренд "Ukraine now".

Компанія-переможець має забезпечити трансляцію реклами на не менше 200 млн унікальних глядачів у місяць з цілодобовим мовленням без вихідних щонайменше у 150 країнах.

У додатку договору між міністерством і компанією пояснюється, що йдеться про 580 виходів сюжетів довжиною 30 секунд, з яких не менше половини – у прайм-тайм, період найбільш активного перегляду телебачення впродовж доби.

Також компанія має супроводжувати ролики "банерною кампанією" на сайтах телеканалів із не менше 500 тисячами показів на цільову аудиторію.

Послуги будуть надаватися до кінця 2018 року.

Взяли участь в аукціоні три компанії, однак послуги ТОВ "MediaHead" Ігоря Потієвського виявилися задорогими, а пропозицію ТОВ "Євромедіа Компані" відхилили через виявлення недостовірної інформації. "CFC Consulting" належить бізнесмену Геннадію Курочці. У вересні Мінстець замовило реклами в ТОВ "Євромедіа Компані" на світових ЗМІ за майже 21 млн грн.