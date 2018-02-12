CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавну допомогу для осіб, незаконно позбавлених волі Росією у зв'язку з політичною чи громадською діяльністю, отримали 17 сімей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МінТОТ: 17 сімей українських політв'язнів у РФ отримали по 100 тис. гривень
До кінця року комісія має намір розглянути якомога більше сформованих справ для розподілу держдопомоги
Фото: mtot.gov.ua
"За результатами роботи комісії при МінТОТ здійснено виплати 17 сім'ям осіб, незаконно позбавлених волі Російською Федерацією у зв'язку з політичною або громадською діяльністю", - повідомили в прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
Кожна сім'я, у відповідності з постановою Кабінету міністрів України № 328, отримала по 100 тисяч гривень.
До кінця року комісія має намір розглянути якомога більше сформованих справ для розподілу цільових коштів для допомоги особам, позбавленим особистої свободи.
Нагадаємо, Європейський союз закликає Росію і Україну провести обмін заручниками до кінця 2018 року.
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02 12 2018 13:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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