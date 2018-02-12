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МінТОТ: 17 сімей українських політв'язнів у РФ отримали по 100 тис. гривень

До кінця року комісія має намір розглянути якомога більше сформованих справ для розподілу держдопомоги
Державну допомогу для осіб, незаконно позбавлених волі Росією у зв'язку з політичною чи громадською діяльністю, отримали 17 сімей.
МінТОТ: 17 сімей українських політв Фото: mtot.gov.ua

"За результатами роботи комісії при МінТОТ здійснено виплати 17 сім'ям осіб, незаконно позбавлених волі Російською Федерацією у зв'язку з політичною або громадською діяльністю", -  повідомили в прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Кожна сім'я, у відповідності з постановою Кабінету міністрів України № 328, отримала по 100 тисяч гривень.

До кінця року комісія має намір розглянути якомога більше сформованих справ для розподілу цільових коштів для допомоги особам, позбавленим особистої свободи.

Нагадаємо, Європейський союз закликає Росію і Україну провести обмін заручниками до кінця 2018 року.

 

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02 12 2018 13:27
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