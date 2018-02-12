МінТОТ: 17 сімей українських політв'язнів у РФ отримали по 100 тис. гривень

До кінця року комісія має намір розглянути якомога більше сформованих справ для розподілу держдопомоги

Державну допомогу для осіб, незаконно позбавлених волі Росією у зв'язку з політичною чи громадською діяльністю, отримали 17 сімей.

"За результатами роботи комісії при МінТОТ здійснено виплати 17 сім'ям осіб, незаконно позбавлених волі Російською Федерацією у зв'язку з політичною або громадською діяльністю", - повідомили в прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Кожна сім'я, у відповідності з постановою Кабінету міністрів України № 328, отримала по 100 тисяч гривень.

До кінця року комісія має намір розглянути якомога більше сформованих справ для розподілу цільових коштів для допомоги особам, позбавленим особистої свободи.