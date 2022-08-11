Мінцифри оголосило конкурс проєктів на 4,4 млн у сфері відкритих даних

Участь у ньому можуть взяти стартапи, громадські організації, бізнес та всі, хто мають цифрові проєкти з відкритими даними.

Міністерство цифрової трансформації запустило конкурс грантів Open Data Services Support для реалізації проєктів у сфері відкритих даних.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів у Telegram

Загальний призовий фонд Open Data Services Support складає 4,4 млн грн. Проєкт розрахований на чотирьох переможців, які отримають по 1,1 млн грн.

Повідомляється, що взяти участь можуть стартапи, громадські організації, бізнес та всі, хто мають цифрові проєкти з відкритими даними.

"Відкриті дані – основа для європейської країни. Вони допомагають боротися з корупцією, підвищувати ефективність і прозорість влади. А головне – стануть фундаментом для післявоєнної відбудови країни. Прозорість та підзвітність, яку дають нам відкриті дані, – основа для подальшої міжнародної підтримки України", – зазначив Федоров.

Раніше Мінцифри оголосило про запуск англомовної версії онлайн-платформи для підприємців "Дія.Бізнес".