НОВИНИУчасть у ньому можуть взяти стартапи, громадські організації, бізнес та всі, хто мають цифрові проєкти з відкритими даними.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінцифри оголосило конкурс проєктів на 4,4 млн у сфері відкритих даних
Фото: Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації запустило конкурс грантів Open Data Services Support для реалізації проєктів у сфері відкритих даних.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів у Telegram.
Загальний призовий фонд Open Data Services Support складає 4,4 млн грн. Проєкт розрахований на чотирьох переможців, які отримають по 1,1 млн грн.
Повідомляється, що взяти участь можуть стартапи, громадські організації, бізнес та всі, хто мають цифрові проєкти з відкритими даними.
"Відкриті дані – основа для європейської країни. Вони допомагають боротися з корупцією, підвищувати ефективність і прозорість влади. А головне – стануть фундаментом для післявоєнної відбудови країни. Прозорість та підзвітність, яку дають нам відкриті дані, – основа для подальшої міжнародної підтримки України", – зазначив Федоров.
Раніше Мінцифри оголосило про запуск англомовної версії онлайн-платформи для підприємців "Дія.Бізнес".
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08 11 2022 22:02 МЕДІА
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