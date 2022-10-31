Мінцифри планує створити точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії

Розглядається використання акумуляторів Tesla Powerwall і терміналів Starlink, щоб точки публічного звʼязку в Україні працювали незалежно від роботи енергомережі

В міністерстві цифрової трансформації розглядають питання забезпечення громадян максимально сталим звʼязком під час відключень електроенергії.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів глава відомства Михайло Федоров.

"Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного звʼязку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми розуміємо, яка ситуація в кожного провайдера, скільки генераторів та акумуляторів вони купують.Тому ми хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації", - повідомив він.

За його словами, розглядається використання акумуляторів Tesla Powerwall і терміналів Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі.

"Я не знаю, скільки буде таких точок доступу. Зараз робимо кілька тестових спотів, подивимось на їх роботу і будемо масштабувати. Частина партії з 1570 терміналів, які вже в дорозі, піде на цей напрям", - розповів міністр.

Федоров заявив, що тестову точку запустять вже на цьому тижні.

"У нас обмаль часу, щоб довго запускати такі проєкти. Цього тижня отримаємо тестову точку, перевіримо роботу у внутрішньому форматі, а далі – масштабування", - пообіцяв глава Мінцифри.