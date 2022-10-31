ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИРозглядається використання акумуляторів Tesla Powerwall і терміналів Starlink, щоб точки публічного звʼязку в Україні працювали незалежно від роботи енергомережіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінцифри планує створити точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії
Фото: Укрінформ
В міністерстві цифрової трансформації розглядають питання забезпечення громадян максимально сталим звʼязком під час відключень електроенергії.
Про це в інтерв’ю Forbes розповів глава відомства Михайло Федоров.
"Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного звʼязку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми розуміємо, яка ситуація в кожного провайдера, скільки генераторів та акумуляторів вони купують.Тому ми хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації", - повідомив він.
За його словами, розглядається використання акумуляторів Tesla Powerwall і терміналів Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі.
"Я не знаю, скільки буде таких точок доступу. Зараз робимо кілька тестових спотів, подивимось на їх роботу і будемо масштабувати. Частина партії з 1570 терміналів, які вже в дорозі, піде на цей напрям", - розповів міністр.
Федоров заявив, що тестову точку запустять вже на цьому тижні.
"У нас обмаль часу, щоб довго запускати такі проєкти. Цього тижня отримаємо тестову точку, перевіримо роботу у внутрішньому форматі, а далі – масштабування", - пообіцяв глава Мінцифри.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 10 2022 16:54 МЕДІА
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ФОТО Зірки та хмари в сузір’ї Оріона показав Hubble
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- Нова "Мрія" – неможливе можливо. Українська "Мрія" може знов злетіти, але з двигунами Rolls-Royce
- Зонд NASA зробив нові знімки Землі й Місяця
СТАТТІ