Мін'юст дозволив "іноземцям" орендувати держмайно

Міністерство юстиції зареєструвало наказ Фонду державного майна, який надає право нерезидентам брати участь в оренді українських державних об'єктів.

Про це написав перший заступник голови ФДМ Дмитро Парфененко на своїй сторінці у Facebook.

"Міністерство юстиції України зареєструвало наказ ФДМУ від 18 вересня 2017 року, який фактично дає право нерезидентам брати участь в оренді українських державних об'єктів. Найближчим часом, після публікації в Офіційному віснику, наказ набуде чинності", - повідомив Парфененко.

Він також додав, що ФДМ планує активізувати "роботу по популяризації об'єктів оренди".

"Ми працюємо з органами управління, щоб вони активніше поповнювали каталог майна, яке може бути орендоване. На сьогодні в ньому 5988 об'єктів", - повідомив заступник голови ФДМ.

Як відомо, ФДМ направив на реєстрацію в Міністерство юстиції проект наказу, який дозволяє нерезидентам участь в оренді державних об'єктів і спрощує процедуру подачі ними документів для такої оренди.

Парфененко зазначив, що прийняття такого наказу - логічний крок, оскільки нерезидентам вже дозволено приватизувати майно в Україні.

Він також додав, що розроблений документ скасовує необхідність орендарям мати ліцензії на певний вид діяльності.