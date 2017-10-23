Мін'юст дозволив "іноземцям" орендувати держмайно
Про це написав перший заступник голови ФДМ Дмитро Парфененко на своїй сторінці у Facebook.
"Міністерство юстиції України зареєструвало наказ ФДМУ від 18 вересня 2017 року, який фактично дає право нерезидентам брати участь в оренді українських державних об'єктів. Найближчим часом, після публікації в Офіційному віснику, наказ набуде чинності", - повідомив Парфененко.
Він також додав, що ФДМ планує активізувати "роботу по популяризації об'єктів оренди".
"Ми працюємо з органами управління, щоб вони активніше поповнювали каталог майна, яке може бути орендоване. На сьогодні в ньому 5988 об'єктів", - повідомив заступник голови ФДМ.
Як відомо, ФДМ направив на реєстрацію в Міністерство юстиції проект наказу, який дозволяє нерезидентам участь в оренді державних об'єктів і спрощує процедуру подачі ними документів для такої оренди.
Парфененко зазначив, що прийняття такого наказу - логічний крок, оскільки нерезидентам вже дозволено приватизувати майно в Україні.
Він також додав, що розроблений документ скасовує необхідність орендарям мати ліцензії на певний вид діяльності.
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