Мін'юст гарантує Януковичу безпеку для участі в суді на території Укаїни, - Петренко
"Як і будь-яка людина, Янукович має таку можливість. Усе залежить від доказової бази, наданої стороною захисту. Суд винесе рішення, спираючись на докази, які надала прокуратура, і аргументи, які представить захист ... Янукович має можливість повернутися в Україну і самостійно представити свою позицію в суді - держава гарантуватиме йому безпеку", - сказав голова Мін'юсту в інтерв'ю виданню "Деловая столица", інформує "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на питання про шанси на екстрадицію чи депортацію Януковича, Петренко зазначив: "Я переконаний, що в разі обвинувального вироку він набуде чинності. І особа, яка переховується, рано чи пізно буде затримана і передана українському правосуддю".
Він також нагадав, що Україна неодноразово зверталася до російської сторони про видачу Януковича українському правосуддю, але позитивних рішень з боку РФ поки що не було.
Петренко також не вважає, що судовий процес у справі про держзраду Януковича політизовано.
"Зараз ми бачимо не політизований, а виключно юридичний публічний процес, в якому є сторона звинувачення, яке переховується на території іншої країни. При цьому їй надається можливість (через захисників) відстоювати свою позицію... Щодо процесу над Януковичем, то він відбувається з чітким дотриманням стандартів українського процесуального законодавства, яке відповідає міжнародним стандартам. Він є відкритим, забезпечується можливість змагальності, допуск захисту і можливість прибуття підсудного-втікача. Саме через це відбувається заочна процедура розгляду справи", - сказав міністр.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура викликала на допит Януковича у справі про захоплення влади 22 листопада. Засідання у справі екс-президента проходять у режимі відеоконференції.
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