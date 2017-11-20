Мін'юст гарантує Януковичу безпеку для участі в суді на території Укаїни, - Петренко

Міністр юстиції Павло Петренко не виключає, що в разі обвинувального вироку у справі екс-президента Віктора Януковича його передадуть українському правосуддю, якщо ж Янукович вирішить повернутися і представляти свою позицію в суді, то держава гарантує йому безпеку.

"Як і будь-яка людина, Янукович має таку можливість. Усе залежить від доказової бази, наданої стороною захисту. Суд винесе рішення, спираючись на докази, які надала прокуратура, і аргументи, які представить захист ... Янукович має можливість повернутися в Україну і самостійно представити свою позицію в суді - держава гарантуватиме йому безпеку", - сказав голова Мін'юсту в інтерв'ю виданню "Деловая столица", інформує "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання про шанси на екстрадицію чи депортацію Януковича, Петренко зазначив: "Я переконаний, що в разі обвинувального вироку він набуде чинності. І особа, яка переховується, рано чи пізно буде затримана і передана українському правосуддю".

Він також нагадав, що Україна неодноразово зверталася до російської сторони про видачу Януковича українському правосуддю, але позитивних рішень з боку РФ поки що не було.

Петренко також не вважає, що судовий процес у справі про держзраду Януковича політизовано.

"Зараз ми бачимо не політизований, а виключно юридичний публічний процес, в якому є сторона звинувачення, яке переховується на території іншої країни. При цьому їй надається можливість (через захисників) відстоювати свою позицію... Щодо процесу над Януковичем, то він відбувається з чітким дотриманням стандартів українського процесуального законодавства, яке відповідає міжнародним стандартам. Він є відкритим, забезпечується можливість змагальності, допуск захисту і можливість прибуття підсудного-втікача. Саме через це відбувається заочна процедура розгляду справи", - сказав міністр.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура викликала на допит Януковича у справі про захоплення влади 22 листопада. Засідання у справі екс-президента проходять у режимі відеоконференції.