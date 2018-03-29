Мін'юст готується примусово стягнути кошти з Газпрому
Про це сказав міністр юстиції Павло Петренко журналістам перед початком колегії Мін'юсту, повідомляє "Укрінформ".
"На сьогодні відбувається нарахування пені з Газпрому. Пеня складає практично півмільйона доларів щодня. По-друге - наразі відбувається процес підготовки до примусового стягнення даного рішення на підставі Нью-Йоркської конвенції, яка дозволяє нам стягнути ці кошти практично по всьому світу. По-третє - Міністерство юстиції продовжує стягнення заборгованості з Газпрому по іншому рішенню національного українського суду. І вже понад 100 млн грн було стягнуто до державного бюджету", - зазначив Петренко.
Міністр переконаний, що "у Газпрому немає шансів уникнути відповідальності і сума боргу, яка була зафіксована даним рішенням суду, буде тільки збільшуватися і вона буде стягнута найближчим часом".
Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.
28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.
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