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Мін'юст хоче повністю заборонити заочну юридичну освіту

Міністр переконаний, що вимоги до майбутніх правників є не менш високими, ніж до майбутніх медиків
Міністр юстиції Павло Петренко виступає за повну заборону заочної форми навчення для майбутніх юристів.
Мін Павло Петренко.Фото: rian.com.ua

За його словами, треба "забороняти заочну форму навчання при отриманні базової юридичної освіти". Про це він заявив в ефірі Еспресо.TV.

"Якщо ти юрист, то мінімум чотири роки маєш відучитися стаціонарно. Щоб потім ти не калічив свою долю і не калічив долю людей, з яким ти стикаєшся, будучи адвокатом, суддею, прокурором, держслужбовцем", - наголосив він.

Міністр переконаний, що вимоги до майбутніх правників є не менш високими, ніж до майбутніх медиків, тому система вищої юридичної освіти в Україні, так само як і освіти медичної, має бути стаціонарною.

Пропоновані нововведення, вважає Петренко, допоможе уникнути нинішнього спотворення правничої освіти.

"Юридичну освіту за останні десятиріччя просто спотворили, через її комерціалізацію. Коли випускали юристів, вибачте, кулінарні технікуми, - пояснив очільник Мін'юсту. - Ось такий горе-спеціаліст, який отримує ось такий горе-диплом, потім через якісь зв'язки влаштується, наприклад, в правоохоронний орган, не знаючи базових азів юридичної науки, чи юриспруденції, чи прав людини, і почне калічити долі інших людей".

Заборону заочної форми навчання для студентів-правників, повідомив Петренко, очолюване ним відомство восени буде "фіксувати у вигляді Концепції реформи юридичної освіти".

Окрім того, випускні іспити для бакалаврів-правників проходитимуть у вигляді ЗНО.

Нагааємл, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України, як і планував, почне реформу освіти в Україні у визначені строки, а кошти на впровадження змін будуть шукати як всередині держави, так і ззовні, залучаючи до цього процесу міжнародних партнерів.

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09 08 2017 23:22
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