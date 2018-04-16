Мін'юст хоче ввести персональну відповідальність для правоохоронців за заподіяння збитків під час обшуків
Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко під час зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією, передає LB.ua.
"Моє глибоке переконання: поки не буде персональної, в тому числі і передусім матеріальної відповідальності конкретного правоохоронця, конкретного керівника того чи іншого підрозділу, слідчого за заподіяння збитків та шкоди безпосередньо підприємству, до кінця, повноцінно ці інновації працювати не будуть", - сказав він, коментуючи реалізацію ініціатив, спрямованих на перешкоджання свавіллю правоохоронців щодо бізнесу.
Петренко повідомив, що відповідний проект закону буде презентовано в найближчі тижні.
Він повідомив, що передусім проект передбачатиме матеріальну відповідальність конкретної посадової особи, а не держави.
Мін'юст також має намір домагатися можливостей для бізнесу в судовому порядку оскаржити повторне відкриття проти них під зміненими формулюваннями раніше закритих кримінальних проваджень.
Нагадаємо, 7 грудня 2017 року набув чинності урядовий закон №2213-VIII про обов'язкову відеофіксацію під час проведення обшуків, який називають "Маски-шоу стоп".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее