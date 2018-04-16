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Мін'юст хоче ввести персональну відповідальність для правоохоронців за заподіяння збитків під час обшуків

Відповідний законопроект буде презентовано в найближчі тижні
Міністерство юстиції виступило за введення персональної відповідальності правоохоронців за заподіяння збитків підприємствам під час проведення обшуків.
Мін Павло Петренко. Фото: УНІАН

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко під час зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією, передає LB.ua.

"Моє глибоке переконання: поки не буде персональної, в тому числі і передусім матеріальної відповідальності конкретного правоохоронця, конкретного керівника того чи іншого підрозділу, слідчого за заподіяння збитків та шкоди безпосередньо підприємству, до кінця, повноцінно ці інновації працювати не будуть", - сказав він, коментуючи реалізацію ініціатив, спрямованих на перешкоджання свавіллю правоохоронців щодо бізнесу.

Петренко повідомив, що відповідний проект закону буде презентовано в найближчі тижні.

Він повідомив, що передусім проект передбачатиме матеріальну відповідальність конкретної посадової особи, а не держави.

Мін'юст також має намір домагатися можливостей для бізнесу в судовому порядку оскаржити повторне відкриття проти них під зміненими формулюваннями раніше закритих кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 7 грудня 2017 року набув чинності урядовий закон №2213-VIII про обов'язкову відеофіксацію під час проведення обшуків, який називають "Маски-шоу стоп".

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16 04 2018 17:58
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