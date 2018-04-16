Мін'юст хоче ввести персональну відповідальність для правоохоронців за заподіяння збитків під час обшуків

Міністерство юстиції виступило за введення персональної відповідальності правоохоронців за заподіяння збитків підприємствам під час проведення обшуків.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко під час зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією, передає LB.ua.

"Моє глибоке переконання: поки не буде персональної, в тому числі і передусім матеріальної відповідальності конкретного правоохоронця, конкретного керівника того чи іншого підрозділу, слідчого за заподіяння збитків та шкоди безпосередньо підприємству, до кінця, повноцінно ці інновації працювати не будуть", - сказав він, коментуючи реалізацію ініціатив, спрямованих на перешкоджання свавіллю правоохоронців щодо бізнесу.

Петренко повідомив, що відповідний проект закону буде презентовано в найближчі тижні.

Він повідомив, що передусім проект передбачатиме матеріальну відповідальність конкретної посадової особи, а не держави.

Мін'юст також має намір домагатися можливостей для бізнесу в судовому порядку оскаржити повторне відкриття проти них під зміненими формулюваннями раніше закритих кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 7 грудня 2017 року набув чинності урядовий закон №2213-VIII про обов'язкову відеофіксацію під час проведення обшуків, який називають "Маски-шоу стоп".