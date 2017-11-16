Мін’юст хоче запровадити миттєвий он-лайн арешт банківських рахунків

Міністерство юстиції виступає за запровадження на законодавчому рівні системи електронного арешту коштів боржників на банківських рахунках за досвідом Хорватії.

На переконання Мінюсту, введення електронного арешту банківських рахунків суттєво сприятиме покращенню ситуації з виконанням судових рішень.

"Це стало можливим завдяки тому, що Фінансове агентство, яке є провідною хорватською компанією у сфері фінансового посередництва, має можливість надавати банкам електронне розпорядження щодо блокування коштів протягом 60 хвилин. Так як сам процес відбувається протягом декількох хвилин, у боржника немає можливості вивести кошти з рахунків", - пояснив директор департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Мінюсту Олександр Олійник, повідомляє прес-служба міністерства

"Адже незважаючи на те, що в рамках реформи примусового виконання рішень встановлено чіткі та максимально короткі строки вчинення виконавчих дій, постанови про арешт коштів боржника все одно скеровуються виконавцями в банківські установи поштою або доставляються особисто. А це займає час та може призвести до виведення коштів з рахунків боржником", - зазначив у свою чергу заступник міністра Сергій Шкляр.

Нагадаємо, що для ефективного виконання судових рішень в Україні було запроваджено інститут приватних виконавців.