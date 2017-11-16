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Мін’юст хоче запровадити миттєвий он-лайн арешт банківських рахунків

Україна використає хорватський досвід в швидкому арешті рахунків
Міністерство юстиції виступає за запровадження на законодавчому рівні системи електронного арешту коштів боржників на банківських рахунках за досвідом Хорватії.
Мін’юст хоче запровадити миттєвий он-лайн арешт банківських рахунків Фото: europe-today.ru

На переконання Мінюсту, введення електронного арешту банківських рахунків суттєво сприятиме покращенню ситуації з виконанням судових рішень.

"Це стало можливим завдяки тому, що Фінансове агентство, яке є провідною хорватською компанією у сфері фінансового посередництва, має можливість надавати банкам електронне розпорядження щодо блокування коштів протягом 60 хвилин. Так як сам процес відбувається протягом декількох хвилин, у боржника немає можливості вивести кошти з рахунків", - пояснив директор департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Мінюсту Олександр Олійник, повідомляє прес-служба міністерства

"Адже незважаючи на те, що в рамках реформи примусового виконання рішень встановлено чіткі та максимально короткі строки вчинення виконавчих дій, постанови про арешт коштів боржника все одно скеровуються виконавцями в банківські установи поштою або доставляються особисто. А це займає час та може призвести до виведення коштів з рахунків боржником", - зазначив у свою чергу заступник міністра Сергій Шкляр.

Нагадаємо, що для ефективного виконання судових рішень в Україні було запроваджено інститут приватних виконавців.

 

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16 11 2017 20:35
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