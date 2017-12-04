Мін'юст ініціює скасування всіх законів, ухвалених за часів СРСР

Міністерство очікує ухвалення законопроекту Верховною Радою України вже у травні поточного року

Міністерство юстиції України пропонує скасувати всі нормативні акти, прийняті до проголошення незалежності України в 1991 році.

Про це заявив глава Мін'юсту Павло Петренко на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє Еспресо.TV.

За словами Петренка, відповідний законопроект розроблено за дорученням Кабміну задля припинення дії низки нормативних актів, прийнятих у радянський період української історії.

"Ми встановлюємо терміни скасування протягом 6 місяців всіх актів, які приймалися до незалежності України", - сказав Петренко.

Міністр також зазначив, що розраховує на ухвалення законопроекту Верховною Радою України вже у травні поточного року.

Зазначимо, 35% українців віком від 18 років прагнуть відновлення Радянського Союзу через високі соціальні гарантії у ньому.