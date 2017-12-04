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Мін'юст ініціює скасування всіх законів, ухвалених за часів СРСР

Міністерство очікує ухвалення законопроекту Верховною Радою України вже у травні поточного року
Міністерство юстиції України пропонує скасувати всі нормативні акти, прийняті до проголошення незалежності України в 1991 році.
Мін Фото: globalphotos

Про це заявив глава Мін'юсту Павло Петренко на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє Еспресо.TV

За словами Петренка, відповідний законопроект розроблено за дорученням Кабміну задля припинення дії низки нормативних актів, прийнятих у радянський період української історії.

"Ми встановлюємо терміни скасування протягом 6 місяців всіх актів, які приймалися до незалежності України", - сказав Петренко. 

Міністр також зазначив, що розраховує на ухвалення законопроекту Верховною Радою України вже у травні поточного року.

Зазначимо, 35% українців віком від 18 років прагнуть відновлення Радянського Союзу через високі соціальні гарантії у ньому.

 
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12 04 2017 13:36
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