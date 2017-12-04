ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство юстиції України пропонує скасувати всі нормативні акти, прийняті до проголошення незалежності України в 1991 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мін'юст ініціює скасування всіх законів, ухвалених за часів СРСР
Міністерство очікує ухвалення законопроекту Верховною Радою України вже у травні поточного року
Фото: globalphotos
Про це заявив глава Мін'юсту Павло Петренко на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє Еспресо.TV.
За словами Петренка, відповідний законопроект розроблено за дорученням Кабміну задля припинення дії низки нормативних актів, прийнятих у радянський період української історії.
"Ми встановлюємо терміни скасування протягом 6 місяців всіх актів, які приймалися до незалежності України", - сказав Петренко.
Міністр також зазначив, що розраховує на ухвалення законопроекту Верховною Радою України вже у травні поточного року.
Зазначимо, 35% українців віком від 18 років прагнуть відновлення Радянського Союзу через високі соціальні гарантії у ньому.
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12 04 2017 13:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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