Мін’юст ліквідував заборгованість з виплати зарплат на 38,7 млн грн
Найбільше стягнено заборгованості з приватного акціонерного товариства "Сєвєродонецьке об’єднання Азот", з якого було примусово стягнено 12,6 млн грн на користь 501 співробітника, - повідомляє прес-служба міністерства.
Крім цього, серед підприємств, з яких Мін’юст стягнув найбільше заборгованості "Рівнеазот" - 3,7 млн грн та "Лисичанськвугілля" — 2,5 млн грн.
Раніше повідомляли, що заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 1 січня 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 32,4%, і становила 2,37 мільярда гривень.
Нагадаємо, що зарплати понад 10 тис. грн отримують лише 23,5% українців. Усі решта штатних працівників – менше.
До 2021 року розмір мінімальної заробітної плати досягне позначки в 6200 гривень.
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