Мін'юст назвав три найбільших підприємства-боржника із зарплати

Міністерство юстиції опублікувало список компаній-боржників з виплати заробітної плати, які винні працівникам загалом 133 мільйони гривень.

Відповідний список опублікував міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з опублікованим рейтингом, найбільші борги з виплати зарплати має Харківське державне авіаційне виробниче підприємство. Тут борги по зарплаті становлять 74 млн грн.

На другій сходинці цього списку виявився Суднобудівний завод імені 61 Комунара (Миколаїв), де борги по виплаті зарплати становлять 30,1 млн грн.

На третьому рядку компаній-боржників виявився футбольний клуб "Металіст". Тут борги по виплатах зарплати становили 28,6 млн грн.