Мін'юст назвав три найбільших підприємства-боржника із зарплати
Відповідний список опублікував міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з опублікованим рейтингом, найбільші борги з виплати зарплати має Харківське державне авіаційне виробниче підприємство. Тут борги по зарплаті становлять 74 млн грн.
На другій сходинці цього списку виявився Суднобудівний завод імені 61 Комунара (Миколаїв), де борги по виплаті зарплати становлять 30,1 млн грн.
На третьому рядку компаній-боржників виявився футбольний клуб "Металіст". Тут борги по виплатах зарплати становили 28,6 млн грн.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство юстиції запровадить систему арешту рахунків боржників, щоб розробити автоматизований процес збирання та примусового стягнення боргу.
Додамо, що заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 1 січня 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 32,4%, і становила 2,37 мільярда гривень.
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