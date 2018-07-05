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Мін'юст назвав три найбільших підприємства-боржника із зарплати

Найбільші борги з виплати зарплати має Харківське державне авіаційне виробниче підприємство
Міністерство юстиції опублікувало список компаній-боржників з виплати заробітної плати, які винні працівникам загалом 133 мільйони гривень.
Мін Фото: education-newzealand.org

Відповідний список опублікував міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з опублікованим рейтингом, найбільші борги з виплати зарплати має Харківське державне авіаційне виробниче підприємство. Тут борги по зарплаті становлять 74 млн грн.

На другій сходинці цього списку виявився Суднобудівний завод імені 61 Комунара (Миколаїв), де борги по виплаті зарплати становлять 30,1 млн грн.

На третьому рядку компаній-боржників виявився футбольний клуб "Металіст". Тут борги по виплатах зарплати становили 28,6 млн грн.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство юстиції запровадить систему арешту рахунків боржників, щоб розробити автоматизований процес збирання та примусового стягнення боргу.

Додамо, що заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 1 січня 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 32,4%, і становила 2,37 мільярда гривень.

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07 05 2018 18:57
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