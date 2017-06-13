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Мін'юст Нідерландів схвалив ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Після публікації в Нідерландах ратифікаційні грамоти будуть передані в Брюссель
У міністерстві юстиції Нідерландів підписали закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Мін Фото: en.wikipedia.org

"Супер, Мін'юст Нідерландів підписав закон про ратифікацію Угоди про асоціацію! Чекаємо завтра публікацію в офіційному виданні", - повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

Після публікації в Нідерландах ратифікаційні грамоти будуть передані у Брюссель. Після формального рішення Ради ЄС Угода про асоціацію набуде чинності.

Нагадаємо, що 30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Схвалення ратифікації в Сенаті залишалось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.

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13 06 2017 20:55
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