Мін'юст Нідерландів схвалив ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Після публікації в Нідерландах ратифікаційні грамоти будуть передані в Брюссель

У міністерстві юстиції Нідерландів підписали закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Фото: en.wikipedia.org

"Супер, Мін'юст Нідерландів підписав закон про ратифікацію Угоди про асоціацію! Чекаємо завтра публікацію в офіційному виданні", - повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter. Після публікації в Нідерландах ратифікаційні грамоти будуть передані у Брюссель. Після формального рішення Ради ЄС Угода про асоціацію набуде чинності. Супер, що Мін'юст Нідерландів підписав закон про ратифікацію Угоди про асоціацію! Чекаємо завтра на публікацію в офіційному виданні :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 июня 2017 г. Нагадаємо, що 30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Схвалення ратифікації в Сенаті залишалось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію