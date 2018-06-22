Мін'юст очікує відповіді ЄСПЛ щодо Сенцова протягом доби
У зверненні Мін'юст просить ЄСПЛ направити Росії вказівки "утриматися від вжиття будь-яких дій, які становлять загрозу для життя і здоров'я Сенцова". Також Мін'юст наполягає на доступі українського омбудсмена Людмили Денісової до Сенцова і на наданні інформації про його здоров'я, - повідомляє прес-служба Мін'юсту.
Мін'юст зазначає, що звернення на підставі Правила 39 Європейський суд розглядає протягом доби.
"Єдиною інформацією про стан Олега Сенцова є заяви Уповноваженого з прав людини Російської Федерації Тетяни Москалькової про набрання Сенцовим ваги. Проте ці заяви не підтверджені жодними доказами", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) у серпні 2015 року засудив Олега Сенцова, затриманого у Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (РФ), більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня 2018 року він оголосив голодовку з вимогою відпустити всіх українців, яких тримають у РФ.
Вчора, 21 червня засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов відмовився припинити голодування за пропозицією Європейського суду з прав людини.
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