Мін'юст очікує відповіді ЄСПЛ щодо Сенцова протягом доби

Міністерство юстиції України подало заяву в Європейський суд з прав людини в інтересах українського політв'язня в Росії Олега Сенцова.

У зверненні Мін'юст просить ЄСПЛ направити Росії вказівки "утриматися від вжиття будь-яких дій, які становлять загрозу для життя і здоров'я Сенцова". Також Мін'юст наполягає на доступі українського омбудсмена Людмили Денісової до Сенцова і на наданні інформації про його здоров'я, - повідомляє прес-служба Мін'юсту.

Мін'юст зазначає, що звернення на підставі Правила 39 Європейський суд розглядає протягом доби.

"Єдиною інформацією про стан Олега Сенцова є заяви Уповноваженого з прав людини Російської Федерації Тетяни Москалькової про набрання Сенцовим ваги. Проте ці заяви не підтверджені жодними доказами", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) у серпні 2015 року засудив Олега Сенцова, затриманого у Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (РФ), більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня 2018 року він оголосив голодовку з вимогою відпустити всіх українців, яких тримають у РФ.

Вчора, 21 червня засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов відмовився припинити голодування за пропозицією Європейського суду з прав людини.