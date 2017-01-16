Мін'юст оприлюднив дані лише десятьох кандидатів на посаду головного люстратора

Міністр юстиції Павло Петренко повідомив про освіту і місце роботи 10 з 12 кандидатів на конкурс голови люстраційного департаменту при Міністерстві юстиції, зазначивши, що законодавством "такий крок" не передбачений.

"Незважаючи на те, що законодавством не передбачено оприлюднення інформації про кандидатів, ми підемо на цей крок. Прозорість усіх процесів відбору - це наша принципова позиція, адже нам вкрай важливо продемонструвати, що ніяких підкилимних ігор у цьому процесі немає. Також хочу відзначити, що ніяких "своїх" кандидатів ми не маємо. Тому нам дуже важливо, щоб журналісти і громадськість провели серйозний аналіз усіх претендентів, а потім прийшли на конкурс для того, щоб забезпечити його максимальну прозорість і публічність", - йдеться на сторінці Петренка у Facebook.

З даними кандидатів можна ознайомитися в списку:



Таблиця: facebook.com/PavloPetrenko