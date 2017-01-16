Мін'юст оприлюднив дані лише десятьох кандидатів на посаду головного люстратора
"Незважаючи на те, що законодавством не передбачено оприлюднення інформації про кандидатів, ми підемо на цей крок. Прозорість усіх процесів відбору - це наша принципова позиція, адже нам вкрай важливо продемонструвати, що ніяких підкилимних ігор у цьому процесі немає. Також хочу відзначити, що ніяких "своїх" кандидатів ми не маємо. Тому нам дуже важливо, щоб журналісти і громадськість провели серйозний аналіз усіх претендентів, а потім прийшли на конкурс для того, щоб забезпечити його максимальну прозорість і публічність", - йдеться на сторінці Петренка у Facebook.
З даними кандидатів можна ознайомитися в списку:
Таблиця: facebook.com/PavloPetrenko
У цьому списку немає двох кандидатів. Про Татарченка Олександра В'ячеславовича відомо тільки, що він подавав заявку на посаду прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А вся інформація про Нагорного Сергія Сергійовича зводиться до того, що він був кандидатом на посаду в НАБУ.
Петренко додав: якщо серед представлених кандидатів не буде гідної персони, буде проведено ще один конкурс.
Як відзначають працівники департаменту, зараз там працює тільки один із чотирьох керівників відділу. Оскільки в. о. голови департаменту так і не було призначено Ганну Калинчук, робота люстраційного департаменту заблокована.
"Нині в департаменті є тільки один керівник відділу. Всього їх четверо. Це блокує роботу, тому що з усіх питань потрібно "бігати" до заступника міністра. Будь-який підпис, папір, ручка і т.д. І це - не нормально! Департамент працює тільки з огляду на високу можливість самоорганізуватися і тому, що хоч мене і не призначили в. о., фактично я виконую функції керівника", - сказала Ганна Калинчук у коментарі LB.ua.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України оголосило конкурс на заміщення вакантної посади директора департаменту з питань люстрації.
Раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення про призначення державним секретарем Міністерства юстиції Ганну Онищенко.
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