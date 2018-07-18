Мін'юст переплатив за квартири для співробітників щонайменше 16 мільйонів гривень, – Слідство.Інфо

Цін, за якими міністерство придбало квартири, в тому населеному пункті ніколи не було

Наприкінці 2016 року Міністерство юстиції закупило майже півсотні квартир в новобудові для своїх співробітників, зокрема, для переселенців з Криму і Донбасу та одиноких матерів. Журналісти стверджують: ціни у міністерстві завищили.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Квартири придбали в будинку так званого "Озерного гаю" – ЖК, який розташований у селі Гатне під Києвом. Розбудовує комплекс компанія "ІнтергалБуд", пов'язана з екс-регіоналом Володимиром Зубиком. Судова тяганина через землі, де "ІнтергалБуд" зводить цей ЖК, тривала більше десяти років. Прокуратура доводила, що землю продали незаконно, адже вона має статус "особливо цінної" і не могла бути відчуженою. Зрештою, "Інтергал" звів на ній будинок.

В "Інтергала" міністерство закупило 47 квартир. Усю суму, майже 72 млн грн, міністерство перерахувало одразу. Гроші за житло зі спецфонду Мін'юсту переказали 23 грудня 2016 року. В середньому на метр квадратний в цій новобудові міністерство витратило 25 тис. грн.

Аби з’ясувати, наскільки адекватною є ця вартість, журналісти звернулися до фахівця, який уже більше 25 років працює на ринку нерухомості. Віктор Несін запевнив – ціна суттєво завищена: "Якщо взагалі говорити про цей період, вартість квадратного метра в цьому місці коливалася від 11 до 15 тис. за квадратний метр. Це – без оздоблення".

Міністерство не проводило тендер на придбання квартир, адже закон "Про публічні закупівлі" не поширюється на придбання нерухомого майна. Але Мін'юст ініціював відкритий конкурс. Інформацію про нього, як зазначають журнал розмістили глибоко в нетрях сайту. "Оголошенням" в Мін'юсті назвали Протокол житлово-побутової комісії. Там не було зазначено ані критеріїв відбору, ані кількості квартир, якої потребував покупець. На пропозицію відгукнулося лише три забудовники, серед конкурентів "Озерного гаю" опинилися елітні ЖК, вартість квадратного метру в яких, за інформацією прес-служби Мін'юсту, сягає 50 тис. грн. У результаті, пояснило міністерство, вони обрали "найвигіднішу пропозицію" – у Гатному, придбавши квартири з ремонтом. Однак "Слідство.Інфо" дізналося, що цін, за якими Мін'юст придбав квартири, в Гатному ніколи не було.

Журналістам вдалося знайти людину, яка купувала квартиру в будинку саме у 2016-му році. Окрім свого договору купівлі-продажу, людина надала таблицю розрахунків вартості житла з відділу продажу за той рік. Квадратний метр квартири без ремонту коштував на той час 14750 грн. А ремонт – ще додатково 70 доларів за квадратний метр, що в еквіваленті на тодішній курс складало приблизно 1700 грн. Отже, разом вартість квадратного метру з ремонтом в ЖК "Озерний гай" складала 16500 грн – на 30-35% нижче ціни, за якою в Гатному закупило квартири міністерство.

Розрахунки зазначені на етапі, коли будівництво було ще на ранніх стадіях. А Міністерство юстиції закупило житло – на останніх, відповідно – на цьому етапі ціна була вищою. Як пояснив експерт з нерухомості Віктор Несін, від початку до завершення будівництва вартість житла справді могла різнитися.

Журналісти вирушили в Гатне і звернулися до відділу продажів як потенційний покупець.

"Знайомий ріелтор мені розповідав, що тут, в "Озерному гаю", дорого. Казала, що за квадрат тут 25 тисяч", – розпочав журналіст розмову із менеджером, яку звати Анна.

"Ну це вона, очевидно, своє щось накручує", – заперечила Анна.

На запитання-уточнення, чи справді озвучена вартість зависока, вона впевнено відповіла: "Ну звісно" і запевнила, що в них таких цін немає.

Станом на зараз вартість на квадратний метр готового житла в аналогічному будинку "Озерного гаю", щоправда, іншої черги, становить приблизно від 17500 до 20000 грн – разом з ремонтом, про який згадували в міністерстві. Без ремонту середня вартість коливається від 15000 до 17000 грн. Як зазначив експерт Віктор Несін, з 2016 року ціни на нерухомість фактично не змінилися. Більше того, він наголосив: міністерство купувало велику кількість квартир, а отже – могло отримати чималу знижку, яка могла становити 20%.

"Отже, за найбільш стриманими підрахунками, Міністерство юстиції переплатило "ІнтергалБуду" від 16-ти до 22-ох мільйонів бюджетних коштів. Якщо ж припустити, що забудовник дав міністерству знижку в 20% як оптовому покупцю, то обсяги переплати можуть сягати 36-ти мільйонів гривень. Ці цифри викликають купу запитань, які ми хотіли поставити представникам Мін'юсту. Однак упродовж трьох місяців посадовці міністерства не знайшли часу, аби дати коментар Слідству.Інфо і пояснити, що відбулося із бюджетними мільйонами. Ніяк не відреагувала на наш запит і компанія "ІнтегралБуд". Крім того, міністерство, посилаючись на конфіденційність інформації, відмовилося надавати відповідь на запитання: хто ці щасливі працівники, які отримали службові квартири у мальовничому передмісті столиці", – заявляють журналісти.