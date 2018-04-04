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Мін’юст погрожує санкціями тим, хто не виплачує зарплати

Наразі заборгованість лише за рішеннями судів – близько 350 млн грн.
Керівникам підприємств, які не гаситимуть борги з заробітної плати, загрожує кримінальна відповідальність.
Мін’юст погрожує санкціями тим, хто не виплачує зарплати Фото: gettyimages.com

"В Україні близько 16 тисяч підприємств мають заборгованості із зарплати. Найбільші борги – на сході та півдні України", – повідомив міністр юстиції Павло Петренко у Twitter.

"Відучора почали роботу мобільні групи Мін’юсту та держвиконавців, які працюють за алгоритмом стягнення виплат з боржників аліментів", – повідомив міністр.

"Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат. Наразі така заборгованість лише за рішеннями судів – близько 350 млн грн. Загалом, враховуючи справи, що ще не мають остаточного рішення, це біля 2 млрд грн", – заявив Петренко.   

За його словами, "немає різниці, хто є боржником".

"Нагадую керівникам підприємств: невиплата заробітної плати – це кримінально караний злочин. Тому тих, хто не буде гасити боргів – передаватимемо до правоохоронних органів для застосувань відповідних санкцій", – заявив Петренко.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство юстиції запровадить систему арешту рахунків боржників, щоб розробити автоматизований процес збирання та примусового стягнення боргу.

 

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04 04 2018 10:38
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