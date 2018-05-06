Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Мін’юст продасть Ferrari боржника через невиплати аліментів

Авто оцінили в 2,15 мільйонів гривень
Державне підприємство СЕТАМ (Система електронних торгів арештованим майном), що підпорядковується Міністерству юстиції, виставило на продаж Ferrari боржника за виплатами аліментів.
Мін’юст продасть Ferrari боржника через невиплати аліментів Фото: setam.gov.ua

Очікують, що виручать за автівку 2,15 мільйонів гривень, в той час як борг по виплаті аліментів складає 245 тисяч гривень. Боржник не платив аліментів з 2016 року, повідомляє прес-служба СЕТАМ.

"Я раджу усім боржникам оперативно ліквідувати заборгованість по аліментах та виплатити борги. Інакше ваше майно буде арештовано та продано. При чому, вартість втраченого майна може бути високою. Вигідніше не мати боргів перед дітьми", - підкреслив генеральний директор СЕТАМ Віктор Вишньов.

Аукціон проведуть 2 липня 2018 року.

Нагадаємо, що за два місяці дії закону про примусову сплату аліментів Міністерство юстиції України видало 116 тисяч заборон на виїзд за кордон і керування авто через заборгованість з аліментів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 06 2018 11:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Творці мистецького виміру

Творці мистецького виміру

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.