Мін’юст продасть Ferrari боржника через невиплати аліментів
Очікують, що виручать за автівку 2,15 мільйонів гривень, в той час як борг по виплаті аліментів складає 245 тисяч гривень. Боржник не платив аліментів з 2016 року, повідомляє прес-служба СЕТАМ.
"Я раджу усім боржникам оперативно ліквідувати заборгованість по аліментах та виплатити борги. Інакше ваше майно буде арештовано та продано. При чому, вартість втраченого майна може бути високою. Вигідніше не мати боргів перед дітьми", - підкреслив генеральний директор СЕТАМ Віктор Вишньов.
Аукціон проведуть 2 липня 2018 року.
Нагадаємо, що за два місяці дії закону про примусову сплату аліментів Міністерство юстиції України видало 116 тисяч заборон на виїзд за кордон і керування авто через заборгованість з аліментів.
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