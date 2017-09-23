CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство юстиції України прогнозує арешт і стягнення до держбюджету України активів російської компанії "Газпром" за кордоном протягом одного-двох років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мін'юст прогнозує арешт активів "Газпрому" упродовж одного-двох років
Яка саме стадія роботи з активами "Газпрому" триває наразі, невідомо
Фото: minjust.gov.ua
Про це в інтерв'ю "Українським новинам" повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергій Шкляр.
"Я не можу сказати, яка зараз стадія. Тому що це закрита інформація. Загалом передбачено дві стадії: пошук активів і після нього судове провадження. Потім арешт цих активів, продаж, повернення коштів. ... Я думаю, що це займе один рік або два. Близько того. Однак це з урахуванням судової процедури", – сказав Шкляр.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" та її шість дочірніх компаній вимагатимуть від Росії $7 млрд через захоплення країною активів компанії в анексованому Криму
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23 09 2017 21:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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