Мін'юст прогнозує арешт активів "Газпрому" упродовж одного-двох років

Міністерство юстиції України прогнозує арешт і стягнення до держбюджету України активів російської компанії "Газпром" за кордоном протягом одного-двох років.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергій Шкляр.

"Я не можу сказати, яка зараз стадія. Тому що це закрита інформація. Загалом передбачено дві стадії: пошук активів і після нього судове провадження. Потім арешт цих активів, продаж, повернення коштів. ... Я думаю, що це займе один рік або два. Близько того. Однак це з урахуванням судової процедури", – сказав Шкляр.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" та її шість дочірніх компаній вимагатимуть від Росії $7 млрд через захоплення країною активів компанії в анексованому Криму