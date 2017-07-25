Мін'юст просить суд переглянути рішення щодо скасування стягнення з "Газпрому" 80 млн грн
"Міністерство юстиції вже подало касаційну скаргу, ми вважаємо відповідне рішення Апеляційного суду незаконним, упередженим і так само ми передали матеріали у правоохоронні органи", - заявив міністр юстиції Павло Петренко в ході прес-конференції, інформує "112 Україна".
17 липня Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду нижчої інстанції від 6 червня, згідно з яким Державній виконавчій служби було дозволено провести списання 79,877 млн грн дивідендів, що підлягають сплаті компанії "Газпром" (Росія) від приватного акціонерного товариства "Газтранзит" (Київ) в рахунок погашення накладеного Антимонопольним комітетом штрафу та пені у загальному розмірі 172 млрд грн.
Нагадаємо, що Господарський суд Києва вирішив стягнути 79,877 млн гривень дивідендів ПрАТ "Газтранзит" (Київ, частково належить російському "Газпрому") у рамках примусового стягнення з ПАТ "Газпром" штрафу Антимонопольного комітету України.
"Газпрому" і "Нафтогазу" належить по 40,2174% акцій "Газтранзиту", ще 19,5652% акцій - турецькій компанії Turusgas.
У січні 2016 року АМКУ оштрафував ПАТ "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України.
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