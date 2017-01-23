Мін'юст РФ готовий передати Україні 16 засуджених з Криму
Про це, відповідаючи на запит ТАСС, повідомили в прес-службі відомства.
"Від української сторони отримано згоду на переміщення низки громадян України, які відбувають покарання в установах ФСВП Росії, які були засуджені вироками українських судів до позбавлення волі до 18 березня 2014 року", - сказано в повідомленні Мін'юсту.
Раніше представник українського омбудсмена Михайло Чаплига повідомив, що спочатку сторони обговорювали передачу 18 засуджених, але у одного з них виявилося російське громадянство, один звільнився за УДЗ, тому мова йде про передачу 16 ув'язнених з Криму для відбування покарання.
Як повідомляв раніше iPress.ua, у жовтні влада "ДНР" передала владі України 23 в'язнів, які відбували покарання на окупованій території Донецької області.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО
- ВІДЕО "Привоз" палав, – ВІДЕО
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: