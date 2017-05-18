Мін'юст США призначив екс-голову ФБР розслідувати втручання Росії у вибори

Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

"Як чинний генпрокурор я вирішив, що в громадських інтересах застосувати свої владні повноваження і призначити спеціального прокурора, який взяв би на себе відповідальність за цю справу", - заявив заступник генпрокурора США Рід Розенштейн, повідомляє сайт міністерства юстиції США.

Згідно з розпорядженням Мін'юсту, Мюллеру доручено розслідувати "будь-які зв'язки і (або) координацію між російським урядом й особами, пов'язаними з виборчою кампанією президента США Дональда Трампа".

"Спеціальний прокурор матиме всі необхідні ресурси для проведення ретельного та повного розслідування, і я впевнений, що він дотримуватиметься фактів, застосовуватиме закон і отримає справедливий результат", - заявив Розенштейн.

Мюллер займав посаду директора ФБР з 2001-го по 2013 рік.

ро можливий вплив Москви чи її інтересів під час виборчого процесу заявляли у низці країн, зокрема, у Франції, Німеччині та Нідерландах. У Кремлі ці підозри неодноразово заперечували. Утім, держсекретар відкинув припущення, що це має слугувати підставою для рішучих дій Білого дому щодо Кремля, інформує агенція AP.

Держсекретар додав, що Вашингтон не намагається почати відносини з Росією "з чистого аркуша".

"Такі терміни, як "перезавантаження" використовуються дуже часто. Не можна перезавантажити, не можна стерти минуле, не можна почати з чистого аркуша. Ми починаємо з того, що вже є", - зазначив політик.

Нагадаємо, що 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.

14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.