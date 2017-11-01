Мін'юст створив реєстр боржників за комунальні послуги
Дані розміщені на офіційному веб-сайті міністерства.
У базу внесли фізичних осіб і приватні підприємства. Щоб дізнатися розмір боргу, потрібно ввести дані в спеціальну форму - ім'я, прізвище, по батькові, дату народження і номер ідентифікаційного коду або реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Приховати заборгованості за комунальні послуги стане неможливим. Це має допомогти вирішити проблеми, пов'язані з продажем і переоформленням нерухомості.
Також міністерство планує посилити покарання для боржників. Фізичних осіб хочуть позбавляти водійських прав, а у підприємців відбирати ліцензії на ведення бізнесу.
Відзначимо, що заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання у жовтні порівняно з показником на кінець вересня збільшилася на 21,3% і становила 6,1 млрд грн
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