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Мін'юст створив реєстр боржників за комунальні послуги

Приховати заборгованості за комунальні послуги стане неможливим
Міністерство юстиції запустило єдиний електронний реєстр боржників за комунальні послуги.
Мін Фото: newsradio.com.ua

Дані розміщені на офіційному веб-сайті міністерства.

У базу внесли фізичних осіб і приватні підприємства. Щоб дізнатися розмір боргу, потрібно ввести дані в спеціальну форму - ім'я, прізвище, по батькові, дату народження і номер ідентифікаційного коду або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Приховати заборгованості за комунальні послуги стане неможливим. Це має допомогти вирішити проблеми, пов'язані з продажем і переоформленням нерухомості. 

Також міністерство планує посилити покарання для боржників. Фізичних осіб хочуть позбавляти водійських прав, а у підприємців відбирати ліцензії на ведення бізнесу.

Відзначимо, що заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання у жовтні порівняно з показником на кінець вересня збільшилася на 21,3% і становила 6,1 млрд грн

 
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11 01 2017 10:27
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